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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

تقدیر از نخستین اهداکننده سلول‌های بنیادی در یزد

تقدیر از نخستین اهداکننده سلول‌های بنیادی در یزد

یزد- از سیدابوالفضل سرمه‌چشم تفتی، نخستین اهداکننده سلول‌های بنیادی خونساز در استان یزد، با حضور فرماندار تفت و مدیرکل انتقال خون استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، همزمان با روز جهانی سلول‌های بنیادی خونساز، از نخستین اهداکننده سلول‌های بنیادی استان یزد در دفتر فرماندار شهرستان تفت تقدیر شد.

سیدابوالفضل سرمه‌چشم تفتی، نجاتگر و داوطلب هلال‌احمر شهرستان تفت و از اهداکنندگان مستمر خون و پلاکت، سال‌ها پیش در طرح پذیره‌نویسی سلول‌های بنیادی ثبت‌نام کرده بود.

پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی مشخص شد سلول‌های بنیادی وی با یک بیمار نیازمند پیوند مطابقت دارد و این داوطلب با حضور در بخش خون و آنکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد، سلول‌های بنیادی خود را برای انجام پیوند اهدا کرد.

سرمه‌چشم تفتی با گروه خونی B مثبت، به عنوان نخستین اهداکننده سلول‌های بنیادی خونساز در استان یزد، این اقدام را برای کمک به درمان و نجات جان یک بیمار نیازمند پیوند مغز و استخوان انجام داد.

کد مطلب 6966500

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