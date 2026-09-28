به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، بهروز حیدری اظهار کرد: در مرحله نخست، بیماران خاص و صعب‌العلاج، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، زنان باردار و سایر گروه‌های در معرض خطر در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

وی افزود: افراد واجد شرایط می‌توانند برای دریافت واکسن به داروخانه‌های منتخب مراجعه کنند و برای اطمینان از اصالت و کیفیت واکسن، از تهیه آن خارج از شبکه رسمی دارویی خودداری کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد تأکید کرد: شهروندان واکسن آنفلوآنزا را تنها از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند و از خرید آن از مراکز و منابع غیررسمی بپرهیزند.

حیدری داروخانه‌های منتخب توزیع واکسن آنفلوآنزا در مرکز استان یزد را به شرح زیر اعلام کرد: داروخانه هلال احمر؛ بلوار منتظر قائم، جنب مجتمع پارسیس همچنین داروخانه شهید دکتر چمران؛ خیابان فرخی، داروخانه دکتر لطفعلیانی؛ میدان همافر، داروخانه سلامت؛ بلوار دانشگاه و داروخانه دکتر شیما سادات دهقان منشادی واقع در بلوار شهید نواب صفوی است.