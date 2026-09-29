به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان یزد، محمد عشقی، اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال، نیروهای امدادی هلالاحمر استان در ۲۵۶ عملیات امداد و نجات حضور داشتند.
وی افزود: از مجموع عملیات انجامشده، ۱۰۶ مورد مربوط به حوادث جادهای، ۳۱ مورد مربوط به گمشدگی و مفقودی، ۲۰ مورد امداد و نجات کوهستان، ۱۴ مورد خدمات مناسبتی و تجمعات انبوه، ۶ مورد خدمات حضوری، پنج مورد فوریت پزشکی، پنج مورد حوادث جوی، چهار مورد حوادث اقلیمی و دو مورد ریزش آوار بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد ادامه داد: در جریان این حوادث، ۴۲۳ نفر دچار حادثه شدند که ۲۷ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۸ نفر از فوتیها با استفاده از ابزار و ستهای نجات توسط نیروهای هلالاحمر رهاسازی شدند.
عشقی با اشاره به مصدومان این حوادث گفت: ۲۰۹ نفر مصدوم شدند که ۱۰ نفر به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند و ۳۷ نفر نیز توسط آمبولانسهای هلالاحمر به نزدیکترین مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: در مجموع این عملیاتها، یک هزار و ۴۲۹ نفرروز از نجاتگران و امدادگران جمعیت هلالاحمر استان در قالب ۳۵۶ تیم امدادی حضور داشتند.
عشقی خاطرنشان کرد: در این عملیاتها همچنین از ۱۵۶ دستگاهروز آمبولانس، ۶۶ دستگاهروز خودروی نجات و ۶۴ دستگاهروز خودروی کمکدار استفاده شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد با اشاره به آمادگی پایگاههای امدادی استان گفت: تمامی پایگاهها در شعب هلالاحمر استان برای اسکان اضطراری افراد گرفتار و در راهمانده در محورهای مواصلاتی آمادگی دارند.
وی یادآور شد: شماره ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر نیز به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای حوادث و ارائه خدمات امدادی به شهروندان و مسافران در سطح استان است.
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