  1. استانها
  2. یزد
۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۹

نجات خانواده سه‌نفره از دل کویر یزد در عملیات ۲.۵ ساعته هلال‌احمر

نجات خانواده سه‌نفره از دل کویر یزد در عملیات ۲.۵ ساعته هلال‌احمر

یزد- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد از نجات یک خانواده سه‌نفره که در کویر «پشت دروازه قرآن» مفقود شده بودند؛ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد ، سیدعلی طباطبایی‌فر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مفقودی یک خانواده سه‌نفره در مناطق کویری اطراف دروازه قرآن، تیم واکنش سریع هلال‌احمر استان بلافاصله به محل اعزام شد.

وی افزود: با توجه به وسعت منطقه و ناهمواری‌های ماسه‌ای کویر، برای جست‌وجوی مفقودان از ترکیبی از خودروهای کمک‌دار و موتورسیکلت‌های تخصصی امدادی استفاده شد.

طباطبایی‌فر ادامه داد: در این عملیات، موتورسیکلت‌های امدادی به دلیل قدرت مانور و سرعت بالاتر در عبور از عوارض طبیعی کویر، نقش مؤثری در شناسایی مسیرهای دشوار و یافتن ردپای مفقودان داشتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی پس از دو ساعت و نیم جست‌وجوی هدفمند موفق شدند موقعیت خانواده سه‌نفره را شناسایی کنند.

وی گفت: اعضای این خانواده پس از انتقال ایمن به خودروی عملیاتی هلال‌احمر مورد بررسی قرار گرفتند و خوشبختانه سلامت آنها تأیید شد و به مکان امن انتقال یافتند.

کد مطلب 6957740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سمانه ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت و خسته نباشید به امداد گران عزیز
    • IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      عالی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها