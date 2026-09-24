به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان یزد ، سیدعلی طباطباییفر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مفقودی یک خانواده سهنفره در مناطق کویری اطراف دروازه قرآن، تیم واکنش سریع هلالاحمر استان بلافاصله به محل اعزام شد.
وی افزود: با توجه به وسعت منطقه و ناهمواریهای ماسهای کویر، برای جستوجوی مفقودان از ترکیبی از خودروهای کمکدار و موتورسیکلتهای تخصصی امدادی استفاده شد.
طباطباییفر ادامه داد: در این عملیات، موتورسیکلتهای امدادی به دلیل قدرت مانور و سرعت بالاتر در عبور از عوارض طبیعی کویر، نقش مؤثری در شناسایی مسیرهای دشوار و یافتن ردپای مفقودان داشتند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان یزد تصریح کرد: تیمهای عملیاتی پس از دو ساعت و نیم جستوجوی هدفمند موفق شدند موقعیت خانواده سهنفره را شناسایی کنند.
وی گفت: اعضای این خانواده پس از انتقال ایمن به خودروی عملیاتی هلالاحمر مورد بررسی قرار گرفتند و خوشبختانه سلامت آنها تأیید شد و به مکان امن انتقال یافتند.
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