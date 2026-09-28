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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان به هلال‌احمر یزد

اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان به هلال‌احمر یزد

یزد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد از اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و حمایتی به این جمعیت در جریان سفر دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، محمد عشقی از اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان به هلال‌احمر یزد خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار شامل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بازسازی پروژه‌های عمرانی و ۳۰ میلیارد تومان برای حمایت درمانی و تأمین داروی بیماران نیازمند و صعب‌العلاج استان است.

وی افزود: دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در جریان سفر به یزد و بازدید از چند پروژه در حال ساخت، طرح‌های نیمه‌تمام و مراکز در دست بهسازی و نوسازی بازدید و از نزدیک روند پیشرفت، نیازهای لجستیکی و موانع موجود را بررسی کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد ادامه داد: با تأکید دبیرکل بر تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها و جلوگیری از فرسایشی شدن روند ساخت‌وساز، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و بازسازی ابنیه امدادی و خدماتی استان اختصاص یافت.

عشقی همچنین از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان بودجه حمایتی به هلال‌احمر استان خبر داد و گفت: این اعتبار برای کاهش هزینه‌های بستری، جراحی، خدمات تشخیصی و تأمین داروهای خاص بیماران صعب‌العلاج، نیازمندان و مددجویان بی‌بضاعت هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های هلال‌احمر و تقویت حمایت‌های درمانی در کنار تلاش شبانه‌روزی امدادگران، داوطلبان و اعضای جوانان جمعیت، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به مردم استان را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6961570

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