به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، محمد عشقی از اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان به هلال‌احمر یزد خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار شامل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بازسازی پروژه‌های عمرانی و ۳۰ میلیارد تومان برای حمایت درمانی و تأمین داروی بیماران نیازمند و صعب‌العلاج استان است.

وی افزود: دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در جریان سفر به یزد و بازدید از چند پروژه در حال ساخت، طرح‌های نیمه‌تمام و مراکز در دست بهسازی و نوسازی بازدید و از نزدیک روند پیشرفت، نیازهای لجستیکی و موانع موجود را بررسی کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد ادامه داد: با تأکید دبیرکل بر تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها و جلوگیری از فرسایشی شدن روند ساخت‌وساز، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و بازسازی ابنیه امدادی و خدماتی استان اختصاص یافت.

عشقی همچنین از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان بودجه حمایتی به هلال‌احمر استان خبر داد و گفت: این اعتبار برای کاهش هزینه‌های بستری، جراحی، خدمات تشخیصی و تأمین داروهای خاص بیماران صعب‌العلاج، نیازمندان و مددجویان بی‌بضاعت هزینه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های هلال‌احمر و تقویت حمایت‌های درمانی در کنار تلاش شبانه‌روزی امدادگران، داوطلبان و اعضای جوانان جمعیت، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به مردم استان را فراهم می‌کند.