شهرام رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برآورد تولید حدود ۳ هزار و ۶۲۵ تن گردو در باغات شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: برداشت این محصول با توجه به شرایط اقلیمی و ارتفاع مناطق مختلف شهرستان از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سطح باغات گردوی پاوه حدود یک هزار و ۴۵۰ هکتار برآورد می‌شود و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، وضعیت باغات و میانگین عملکرد ۲.۵ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید گردو در سال جاری به حدود ۳ هزار و ۶۲۵ تن برسد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی پاوه با اشاره به تفاوت زمان رسیدگی محصول در مناطق مختلف شهرستان گفت: زمان برداشت گردو با توجه به شرایط آب‌وهوایی و ارتفاع مناطق متفاوت است و به همین دلیل عملیات برداشت از اواخر شهریورماه تا اواخر مهرماه انجام می‌شود.

رستمی بر رعایت اصول فنی هنگام برداشت محصول تأکید کرد و تصریح کرد: جلوگیری از آسیب دیدن شاخه‌ها و میوه، فرآوری و خشک‌کردن مناسب محصول و نگهداری گردو در شرایط مطلوب، از عوامل مؤثر در حفظ کیفیت محصول و افزایش ارزش اقتصادی آن است.

وی با اشاره به ظرفیت پاوه در حوزه تولید گردو خاطرنشان کرد: با توجه به سطح باغات و میزان تولید پیش‌بینی‌شده، گردو یکی از محصولات مهم بخش باغبانی شهرستان محسوب می‌شود و ظرفیت قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی پاوه توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی را از نیازهای این بخش عنوان کرد و گفت: تقویت این حوزه‌ها می‌تواند ارزش افزوده محصول را افزایش داده و زمینه ارتقای درآمد باغداران و رونق اقتصادی بخش تولید گردو در شهرستان را فراهم کند.