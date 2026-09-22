وجود ۳۹۶۰ هکتار باغ پسته در شاهرود؛ برآورد برداشت محصول ۳۴۰۰ تن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی شاهرود سطح باغات پسته را سه هزار و ۹۶۰ هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان سه هزار و ۱۱۰ هکتار بارور و ۸۵۰ هکتار غیر بارور است.

وی با اشاره به اینکه برداشت پسته در شاهرود از اوایل شهریورماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت، توضیح داد: با توجه به شرایط کیفی مطلوب محصول، تولید حدود سه هزار و ۴۰۰ تن پسته در سال جاری پیش‌بینی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود متوسط عملکرد باغ‌های پسته شهرستان را حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار برشمرد و ادامه داد: بخش عمده تولیدات این شهرستان در حد محصول سالم قرار دارد.

غریب مجنی تصریح کرد: فرآوری پسته تولیدی نیز در پنج ترمینال فرآوری و به صورت بهداشتی در نقاط مختلف شهرستان انجام می‌شود.

وی افزود: ارقام پسته کشت شده در شهرستان شاهرود شامل عباسعلی، اکبری، شاه پسند، احمد آقایی، کلمه قوچی و ارقام محلی است.