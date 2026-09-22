به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح سه شنبه در بازدید باغات سنجد بسطام از آغاز برداشت سنجد از باغهای شهرستان خبر داد و بیان کرد: فصل برداشت از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا آبانماه ادامه خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود سطح باغات سنجد شاهرود را ۲۰۶ هکتار برشمرد و توضیح داد: از این میزان ۱۴۰ هکتار بارور و ۶۶ هکتار غیر بارور است.
غریب مجنی پیش بینی برداشت را ۳۸۰ تن اعلام کرد و یادآور شد: شاهرود به عنوان قطب تولید سنجد در استان سمنان شناخته میشود و در سالهای اخیر توسعه باغات این محصول روند قابل توجهی داشته است.
وی با بیان اینکه ارقام سنجد کشت شده در شاهرود شامل کلاغی، عنابی و محلی است، اضافه کرد: بخشی از محصول تولیدی به صورت تازه خوری در استان سمنان و دیگر استانها مصرف میشود و بخشی نیز در صنایع دارویی، بهداشتی و عطر سازی مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود از فعالیت سه کارگاه بستهبندی و فرآوری سنجد در این شهرستان خبر داد و افزود: پودر سنجد و گل سنجد از جمله فرآوردههای این محصول هستند که در صنایع مختلف کاربرد دارند.
مجنی همچنین با اشاره به مقاومت بالای درخت سنجد در برابر شوری خاک و کمآبی بیان کرد: این ویژگی موجب شده سنجد علاوه بر باغها، در حاشیه باغات و زمینهای کشاورزی نیز به عنوان باد شکن کشت شود.
وی کاهش منابع آب زیرزمینی، خشکسالی و ضرورت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی را از عوامل گرایش بیشتر کشاورزان شاهرودی به کشت سنجد دانست و تصریح کرد: سازگاری این محصول با شرایط اقلیمی و مقاومت مناسب در برابر آفات و بیماریها، زمینه توسعه باغات سنجد در شهرستان را فراهم کرده است.
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