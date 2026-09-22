  1. استانها
  2. سمنان
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

«شاهرود» قطب تولید سنجد در استان سمنان؛ پیش‌بینی برداشت ۳۸۰ تن محصول

«شاهرود» قطب تولید سنجد در استان سمنان؛ پیش‌بینی برداشت ۳۸۰ تن محصول

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز برداشت سنجد از باغات شهرستان خبر داد و گفت: برداشت حدود ۳۸۰ تن محصول از باغ‌ها پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح سه شنبه در بازدید باغات سنجد بسطام از آغاز برداشت سنجد از باغ‌های شهرستان خبر داد و بیان کرد: فصل برداشت از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود سطح باغات سنجد شاهرود را ۲۰۶ هکتار برشمرد و توضیح داد: از این میزان ۱۴۰ هکتار بارور و ۶۶ هکتار غیر بارور است.

غریب مجنی پیش بینی برداشت را ۳۸۰ تن اعلام کرد و یادآور شد: شاهرود به عنوان قطب تولید سنجد در استان سمنان شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر توسعه باغات این محصول روند قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه ارقام سنجد کشت شده در شاهرود شامل کلاغی، عنابی و محلی است، اضافه کرد: بخشی از محصول تولیدی به صورت تازه خوری در استان سمنان و دیگر استان‌ها مصرف می‌شود و بخشی نیز در صنایع دارویی، بهداشتی و عطر سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود از فعالیت سه کارگاه بسته‌بندی و فرآوری سنجد در این شهرستان خبر داد و افزود: پودر سنجد و گل سنجد از جمله فرآورده‌های این محصول هستند که در صنایع مختلف کاربرد دارند.

مجنی همچنین با اشاره به مقاومت بالای درخت سنجد در برابر شوری خاک و کم‌آبی بیان کرد: این ویژگی موجب شده سنجد علاوه بر باغ‌ها، در حاشیه باغات و زمین‌های کشاورزی نیز به عنوان باد شکن کشت شود.

وی کاهش منابع آب زیرزمینی، خشکسالی و ضرورت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی را از عوامل گرایش بیشتر کشاورزان شاهرودی به کشت سنجد دانست و تصریح کرد: سازگاری این محصول با شرایط اقلیمی و مقاومت مناسب در برابر آفات و بیماری‌ها، زمینه توسعه باغات سنجد در شهرستان را فراهم کرده است.

کد مطلب 6954811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه