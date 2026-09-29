رحمان فیض‌قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تولید سیب درختی در استان، از پیش‌بینی برداشت ۶۸ هزار تن از این محصول در سال جاری خبر داد.

وی اظهار کرد: باغات سیب در شهرستان‌های مختلف استان پراکنده هستند و صحنه با ۶۵۰ هکتار، بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در میان شهرستان‌های کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: پس از صحنه، شهرستان کرمانشاه با ۴۸۰ هکتار، دالاهو با ۴۷۵ هکتار و سنقر با ۴۶۰ هکتار بیشترین سطح باغات سیب را دارند و سایر باغات نیز در دیگر شهرستان‌های استان قرار گرفته‌اند.

فیض‌قربانی درباره ارقام تولیدی سیب در استان گفت: گلاب صحنه و گلاب کرمانشاه از جمله ارقام تابستانه سیب هستند که در باغات استان تولید می‌شوند و در کنار آنها، ارقام رد دلیشز یا قرمز خوشمزه و گلدن دلیشز یا زرد لبنانی نیز سهم قابل توجهی از باغات سیب کرمانشاه را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقلیمی و ارتفاع بر کیفیت محصول تصریح کرد: افزایش ارتفاع مناطق باغی می‌تواند به بهبود عطر، طعم و رنگ سیب کمک کند و به همین دلیل، محصول تولیدشده در مناطق مرتفع استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: باغات سیب شهرستان‌های سنقروکلیایی و دالاهو به دلیل برخورداری از شرایط مناسب ارتفاعی، محصولی با مرغوبیت بالا تولید می‌کنند و این ظرفیت می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور سیب تولیدی این مناطق در بازارهای صادراتی فراهم کند.