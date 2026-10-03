به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی وزیر نیرور در جلسه امور آب وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تأمین آب صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها اظهار کرد: تجربه نیروگاه فردوسی مشهد نشان داد با حل چالش‌های بین‌بخشی می‌توان کمبود آب را به فرصتی برای استفاده از پساب بازچرخانی‌شده تبدیل کرد.

وی با تأکید بر اینکه بازچرخانی آب و استفاده از پساب باید در تأمین آب صنایع مورد توجه قرار گیرد، افزود: پروژه‌های بازچرخانی آب نباید به دلیل بروکراسی یا موانع اجرایی متوقف شوند و در مدل‌های جدید توسعه باید توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان در نظر گرفته شود.

ضرورت ایجاد صرفه اقتصادی برای بازچرخانی آب

وزیر نیرو گفت: اختصاص حاشیه سود مناسب برای طرح‌های بازچرخانی می‌تواند زمینه مشارکت صنایع را فراهم کند و به پایداری این پروژه‌ها در بلندمدت کمک کند.

علی‌آبادی همچنین از مدیران استانی خواست با شناسایی ظرفیت‌های فاضلاب شهری، برای پروژه‌های سال آینده برنامه‌ریزی عملیاتی داشته باشند تا تأمین آب صنایع از منابع پایدار، از جمله پساب، جایگزین برداشت از منابع آب زیرزمینی شود.

افزایش بارش‌ها سیاست مدیریت آب را تغییر نمی‌دهد

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های پیش‌رو تأکید کرد که افزایش بارندگی نباید موجب تغییر سیاست‌های مدیریت منابع آب شود.

وزیر نیرو گفت حتی در صورت وقوع بارش‌های سنگین، سیاست مدیریت منابع آب باید بر مدیریت مصرف و حفاظت از منابع متمرکز بماند و منابع آبی جدید نیز به محیط زیست اختصاص یابد.

در این نشست همچنین بر تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف آب و استفاده از منابع پایدار برای تأمین نیاز بخش‌های مختلف تأکید شد.