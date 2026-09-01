به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در حاشیه افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی شیروان اظهار کرد: در شرایط محدودیت منابع آبی، تأمین آب صنایع از منابع غیرمتعارف و استفاده مجدد از پساب باید به یکی از محورهای اصلی مدیریت آب استان تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد منبع پایدار برای مصارف صنعتی نیروگاه، می‌تواند الگوی قابل تعمیمی برای سایر واحدهای صنعتی استان باشد و زمینه کاهش فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی را فراهم کند.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: توسعه بازچرخانی پساب، صرفاً یک راهکار تأمین آب نیست، بلکه بخشی از مسیر توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری منابع و حکمرانی نوین آب در استان است.