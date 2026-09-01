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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

انتقال پساب تصفیه‌شده به نیروگاه شیروان الگویی برای مدیریت آب است

انتقال پساب تصفیه‌شده به نیروگاه شیروان الگویی برای مدیریت آب است

شیروان- استاندار خراسان شمالی گفت: انتقال پساب تصفیه‌شده تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان به نیروگاه سیکل ترکیبی، اقدامی راهبردی برای بازچرخانی منابع آبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در حاشیه افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی شیروان اظهار کرد: در شرایط محدودیت منابع آبی، تأمین آب صنایع از منابع غیرمتعارف و استفاده مجدد از پساب باید به یکی از محورهای اصلی مدیریت آب استان تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد منبع پایدار برای مصارف صنعتی نیروگاه، می‌تواند الگوی قابل تعمیمی برای سایر واحدهای صنعتی استان باشد و زمینه کاهش فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی را فراهم کند.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: توسعه بازچرخانی پساب، صرفاً یک راهکار تأمین آب نیست، بلکه بخشی از مسیر توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری منابع و حکمرانی نوین آب در استان است.

کد مطلب 6934581

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