به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در مراسم افتتاح طرحهای صنعت برق استان کرمانشاه که با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو و جمعی از معاونان وزیر و مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: حضور مسئولان وزارت نیرو در کرمانشاه و افتتاح طرحهای صنعت آب و برق استان، موجب افزایش امید و انگیزه برای کار و تلاش در استان شده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به دغدغه تأمین آب و برق مردم در شرایط جنگی، افزود: یکی از دغدغههای مدیریت استان در جنگ تحمیلی، تأمین آب و برق مردم بود که با اجرای طرحهای مختلف، این خدمات بدون وقفه در جنگهای تحمیلی دوم و سوم نیز به مردم ارائه شد.
وی با تأکید بر اینکه آمادگی و روحیه خدمترسانی مدیران و مردم مهمترین سرمایه استان است، گفت: تا زمانی که این روحیه در میان مدیران دستگاههای اجرایی و مردم وجود دارد، ما برندهایم و حتی اگر سختترین فشارها نیز وارد شود، باز هم از این میدان سربلند بیرون خواهیم آمد.
حبیبی ادامه داد: با تکیه بر این روحیه، همدلی و آمادگی میتوانیم از شرایط دشوار عبور کرده و روند خدمترسانی و اجرای پروژههای زیرساختی استان را با قدرت ادامه دهیم.
کرمانشاه در جمعآوری ماینرهای غیرمجاز پیشرو است
استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجامشده برای جمعآوری دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز، اظهار کرد: کرمانشاه در زمینه جمعآوری ماینرهای غیرمجاز یکی از استانهای پیشرو بوده و همکاری بسیار خوبی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه شکل گرفته است.
وی افزود: در موضوع انشعابات غیرمجاز همچنان نیازمند اقدامات بیشتری هستیم و تصمیمات و تدابیری در استان در حال اتخاذ است تا این انشعابات نیز به حداقل ممکن برسد.
شناسایی بیش از ۱۰۰ ساختگاه نیروگاه خورشیدی در کرمانشاه
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: کمیتهای با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برای شناسایی اراضی مستعد احداث نیروگاههای خورشیدی تشکیل شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ ساختگاه در نقاط مختلف استان، بهویژه مناطق غربی، شناسایی شده است.
وی ادامه داد: تأکید ما این بوده که شناسایی اراضی از انتها به ابتدا انجام شود؛ به این معنا که مناطقی در اولویت قرار گیرند که نزدیکترین دسترسی را به شبکه برق داشته باشند تا هزینه اتصال و اجرای پروژهها به حداقل برسد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: امروز برای سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی، از پروژههای یک و ۲ مگاواتی تا ظرفیتهای بسیار بزرگ، زمینهای آماده در استان داریم.
وی افزود: این اراضی با هماهنگی ادارهکل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و مجموعه صنعت برق شناسایی، بررسی و شناسنامهدار شدهاند و سرمایهگذاران میتوانند متناسب با نیاز خود از اراضی یک هکتاری تا محدودههای ۶۰۰ و ۷۰۰ هکتاری استفاده کنند.
درخواست از وزیر نیرو برای معرفی سرمایهگذاران خورشیدی
حبیبی با درخواست از وزیر نیرو برای معرفی سرمایهگذاران فعال حوزه انرژی خورشیدی به استان، گفت: این موضوع را در دو نوبت بهصورت حضوری مطرح کردهام و انتظار داریم سرمایهگذاران فعال این بخش به استان کرمانشاه معرفی شوند تا بتوانیم سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه توسعهای به استانهای کمتر برخوردار از مرکز کشور، افزود: تا زمانی که رقابت صرفاً میان استانها باشد، به نتیجه مطلوب نمیرسیم؛ چرا که در بسیاری از موارد سرمایهگذاران استانهایی مانند یزد، قم، تهران، البرز و دیگر استانهای فلات مرکزی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند.
استاندار کرمانشاه گفت: لازم است برای استانهایی که فاصله بیشتری از مرکز دارند، نگاه ویژه و دستورالعملهای حمایتی خاصی در نظر گرفته شود.
وی افزود: این موضوع را در محضر رئیسجمهور نیز مطرح کردهام و معتقدم استان کرمانشاه به دلیل جایگاه ویژه خود در دفاع از کشور، شایسته نگاه توسعهای و حمایتهای ویژه است.
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و ملی کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه به تعبیر امام راحل، «سینه ستبر ایران اسلامی» است و امروز نیز همچنان در خط مقدم مرزبانی از وجببهوجب خاک کشور قرار دارد؛ بنابراین انتظار داریم در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز نگاه ویژهای به این استان صورت گیرد.
وی تأکید کرد: مدیریت استان برای واگذاری زمین، صدور مجوزها و انجام هماهنگیهای لازم آمادگی کامل دارد و امیدواریم با معرفی سرمایهگذاران از سوی وزارت نیرو، روند اجرای پروژههای خورشیدی در کرمانشاه شتاب بیشتری بگیرد.
درخواست برای توسعه استفاده از پساب در صنایع
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت پساب برای تأمین نیاز صنایع، خواستار توجه وزارت نیرو به اتصال صنایع بزرگ شرق شهرستان کرمانشاه به شبکه پساب شد.
وی گفت: استفاده از پساب در صنایع میتواند ضمن تأمین بخشی از نیاز آبی واحدهای صنعتی، به مدیریت بهتر منابع آب و کاهش فشار بر منابع آب شرب و زیرزمینی کمک کند.
حبیبی در پایان با اشاره به طرح روشنایی معابر شهری و روستایی استان اظهار کرد: طرح خوبی در زمینه روشنایی معابر آغاز شده و این طرح در کرمانشاه نیز با جدیت دنبال شده است و امروز در شهرها و روستاهای مختلف استان شاهد آثار اجرای آن هستیم.
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