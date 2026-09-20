کاشان ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنایع خلاق را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب شهر کاشان و بازچرخانی پساب، اظهار کرد: در شرایطی که استان اصفهان بیش از یک دهه با مسائل و چالش‌های جدی حوزه آب مواجه است، استفاده از ظرفیت‌های جدید آبی و اصلاح الگوی مصرف ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب نباید صرفاً بر افزایش عرضه متمرکز باشد، ابراز کرد: امروز باید از رویکرد عرضه‌محور به سمت مدیریت تقاضامحور حرکت کنیم و در کنار تلاش برای تامین منابع جدید، مدیریت مصرف و تقاضا نیز با جدیت دنبال شود.

استاندار اصفهان یکی از نمونه‌های مهم این تغییر رویکرد را استفاده از پساب عنوان کرد و گفت: باید نگاه ما به پساب تغییر کند؛ پساب یک پسماند نیست، بلکه یک منبع است که می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی و اجرای زیرساخت‌های مناسب، آن را در چرخه مصرف قرار داد.

وی ادامه داد: بازچرخانی پساب می‌تواند بخشی از نیازهای آبی بخش‌های مختلف را تامین کند و همزمان فشار بر منابع آب موجود را کاهش دهد؛ از این رو اجرای طرح‌های فاضلاب و بازچرخانی پساب، صرفاً یک پروژه خدماتی نیست و باید آن را بخشی از زیرساخت توسعه پایدار دانست.

جمالی نژاد با اشاره به اجرای طرح تکمیل فاضلاب کاشان تاکید کرد: این طرح می‌تواند علاوه بر تکمیل زیرساخت‌های زیست‌محیطی و خدماتی شهرستان، زمینه استفاده هدفمند از پساب و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کند.

وی نقش بخش خصوصی را در اجرای این طرح‌ها مهم دانست و افزود: مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را سرعت ببخشد و زمینه استفاده بهتر از منابع موجود را فراهم کند.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به شرایط آبی استان اصفهان گفت: مشکلات آب استان موضوع جدیدی نیست و بیش از یک دهه است که مسائل مختلف از جمله محدودیت منابع، مشکلات کشاورزان و مطالبات مرتبط با آب، بخش‌هایی از استان را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: با وجود این شرایط و همچنین مشکلات اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر، روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در استان متوقف نشده است و دولت، بخش خصوصی و مجموعه‌های مختلف همچنان در حال اجرای پروژه‌های زیرساختی هستند.

جمالی نژاد با اشاره به بهره‌برداری از حدود یک هزار و ۷۰۰ پروژه در هفته دولت امسال اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ریال اجرا شده‌اند و نشان می‌دهند که حتی در شرایط دشوار نیز مسیر توسعه استان دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های کاشان اشاره کرد و گفت: کاشان صرفاً یک شهرستان نیست و به دلیل پیشینه تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی، جایگاهی فراتر از یک منطقه معمولی دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت کاشان در حوزه گردشگری و صنایع خلاق تصریح کرد: قرار گرفتن کاشان در جمع شهرهای خلاق جهان در حوزه معماری، ظرفیت مهمی است که باید از آن برای توسعه صنایع خلاق، گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی استفاده شود.

وی ادامه داد: اگر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کاشان در کنار توان اقتصادی و بخش خصوصی این شهرستان قرار گیرد، می‌توان زمینه ایجاد ارزش افزوده و فرصت‌های جدید اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.

جمالی نژاد همچنین منطقه ویژه اقتصادی کاشان را ظرفیتی مهم برای آینده این شهرستان دانست و گفت: ایجاد و توسعه منطقه ویژه اقتصادی کاشان اتفاق ارزشمندی است و باید با سرعت و برنامه‌ریزی مناسب دنبال شود.

وی تاکید کرد: این ظرفیت تنها برای کاشان اهمیت ندارد، بلکه می‌تواند در سطح استان اصفهان نیز آثار اقتصادی و توسعه‌ای داشته باشد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جدید را فراهم کند.

استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های فاضلاب، بازچرخانی پساب، صنایع خلاق، گردشگری و ظرفیت‌های اقتصادی کاشان اظهار کرد: مجموعه این اقدامات زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که در چارچوب یک برنامه توسعه پایدار و با نگاه منطقه‌ای دنبال شود کاشان ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنایع خلاق را دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه همکاری میان دولت، بخش خصوصی و مدیران محلی، اجرای طرح‌های زیربنایی کاشان سرعت بیشتری بگیرد و این شهرستان بتواند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده استفاده کند.