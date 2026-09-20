کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی با تکمیل فاضلاب کاشان و بازچرخانی پساب

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب شهر کاشان و بازچرخانی پساب، با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت آب در کشور اظهار کرد: سیاستهای حوزه آب دیگر صرفاً بر افزایش ظرفیت تأمین متمرکز نیست و موضوعاتی مانند مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و بازگرداندن آب مصرفشده به چرخه استفاده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی ابراز کرد: تجربه اجرای طرحهای بازچرخانی پساب در کشور نشان داده است که فاضلاب تنها یک مسئله زیستمحیطی یا بهداشتی نیست، بلکه میتواند به عنوان یک منبع آبی مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از نیازهای بخش صنعت را تأمین کند.
رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تجربه منطقه مبارکه تصریح کرد: در ابتدای اجرای این طرح، هدف اصلی رفع مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی مناطق پیرامونی زایندهرود بود، اما در ادامه، استفاده از پساب برای تأمین نیاز صنایع، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش اقتصادی منابع آبی نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد طی سالهای گذشته توسعه پیدا کرد و اکنون در قوانین بالادستی نیز جایگاه مشخصی دارد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، صنایع باید برای تأمین نیاز خود به سمت استفاده از آبهای غیرمتعارف حرکت کنند.
امینی تأکید کرد: آبهای غیرمتعارف صرفاً به پساب محدود نمیشوند و منابعی مانند آب دریا نیز در این دسته قرار میگیرند. هدف اصلی، کاهش وابستگی به منابع آب شیرین و جلوگیری از مصرف منابع با ارزش برای مصارفی است که امکان تأمین آنها از منابع جایگزین وجود دارد.
وی توسعه بازار پساب را از محورهای سیاست وزارت نیرو دانست و گفت: تاکنون ۸۶ قرارداد بیع متقابل در کشور منعقد شده و اجرای این قراردادها به صنایع مختلف از جمله بخشهای معدنی، فلزی، نیروگاهی و پالایشگاهی واگذار شده است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: ارزش روز این قراردادها حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و کارکرد آنها تنها به تأمین آب مورد نیاز صنایع محدود نیست؛ بلکه این مدل میتواند در تأمین مالی طرحهای زیرساختی، افزایش بهرهوری و مدیریت منابع آب نیز مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه آب به یکی از مؤلفههای مهم توسعه کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: شرایط موجود ایجاب میکند آب را تنها به عنوان یک نهاده مصرفی در بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت نگاه نکنیم، بلکه مدیریت صحیح آن را بخشی از برنامهریزی برای توسعه و افزایش تابآوری کشور بدانیم.
امینی در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین آب پایدار برای شهرهای پرجمعیت گفت: نیاز آبی شهرهایی مانند کاشان، اصفهان و تهران را نمیتوان با راهکارهای موقت پاسخ داد و برای تأمین پایدار آب باید از ظرفیتهای مهندسی و فناوری استفاده کرد.
وی افزود: هر میزان آبی که وارد چرخه مصرف شهرها میشود باید تا حد امکان چندبار مورد استفاده قرار گیرد. بازچرخانی آب میتواند ضمن کاهش فشار بر سفرههای زیرزمینی، به حفظ منابع طبیعی و پایداری سکونت در مناطق مختلف کشور کمک کند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور درباره وضعیت اجرای شبکه فاضلاب کاشان نیز گفت: تاکنون حدود ۳۸۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب این شهر با استفاده از منابع داخلی، اعتبارات و ظرفیتهای بانکی اجرا شده، اما عملیات این طرح همچنان نیازمند تکمیل است.
وی استفاده از ظرفیت قراردادهای بیع متقابل را یکی از راهکارهای تأمین مالی و شتاببخشی به پروژههای زیرساختی عنوان کرد و گفت: این شیوه میتواند امکان اجرای طرحهای بزرگ را بدون اتکا کامل به منابع دولتی فراهم کند و بخشی از فشار مالی پروژهها را کاهش دهد.
امینی درباره پروژه جدید کاشان نیز اظهار کرد: قرارداد تکمیل طرح فاضلاب و بازچرخانی پساب این شهر امروز وارد مرحله اجرایی شده و انتظار میرود نتیجه آن در نهایت به بهبود زیرساختهای فاضلاب و افزایش بهرهوری منابع آبی در کاشان منجر شود.
وی با اشاره به روند طولانی آمادهسازی این قرارداد گفت: اجرای این طرح حدود سه سال به دلیل رفتوبرگشتها و هماهنگیهای میان دو مجموعه با تأخیر مواجه شد، اما با حضور رئیس کنونی ایمیدرو و همراهی و تجربه وی، روند انعقاد قرارداد نهایی شد و پروژه اکنون وارد مرحله اجرا شده است.
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