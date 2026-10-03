شفیعی: امنیت پایدار پشتوانه استمرار تولید و تأمین امنیت غذایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز شنبه در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از تلاش فرماندهان و کارکنان فراجا در برقراری نظم و امنیت، حمایت از امنیت تولید، مقابله با قاچاق دام و همکاری در اجرای قانون قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی فرصتی برای قدردانی از تلاش‌ها و خدمات نیروهای انتظامی در مسیر تأمین آرامش و امنیت جامعه است و فراجا با حضور در عرصه اجرای قانون و خدمت به مردم، نقش مهمی در حفظ امنیت و پایداری کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ارتباط مستقیم امنیت و تولید افزود: استمرار تولید و تأمین امنیت غذایی در سایه امنیت پایدار و همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر است.

شفیعی با اشاره به شرایط بخش کشاورزی استان در سال زراعی گذشته ادامه داد: این بخش با چالش‌های مختلف اقلیمی و سرمازدگی‌های شدید مواجه بود و همراهی نیروی انتظامی در صیانت از امنیت تولید، مقابله با قاچاق دام و اجرای قانون، پشتیبانی مؤثری برای مجموعه جهاد کشاورزی استان محسوب می‌شد.

وی همچنین همکاری فراجا و یگان ویژه در اجرای احکام قانونی مرتبط با اراضی کشاورزی و حفاظت از عرصه‌های تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: این همکاری‌ها اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را در حفظ منابع، اجرای قانون و تأمین امنیت غذایی نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی، هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان در استان تبریک گفت و از خدمات آنان در برقراری نظم و امنیت، اجرای قانون و حمایت از امنیت و استمرار تولید قدردانی کرد.