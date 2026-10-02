امام جمعه اهر: امنیت دستاورد مشترک پلیس و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته انتظامی، امنیت را حاصل همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک پلیس و مردم دانست و بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی به نیروهای انتظامی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی اظهار کرد: بخش مهمی از آرامش جامعه حاصل تلاش شبانه‌روزی مردان و زنانی است که در عرصه خدمت به مردم فعالیت می‌کنند.

امام جمعه اهر با اشاره به شعار امسال هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» افزود: تأمین امنیت برای نیروهای انتظامی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه عرصه‌ای برای خدمت، مجاهدت و فداکاری است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با تأکید بر اهمیت اقتدار قانون تصریح کرد: در هر جامعه‌ای که قانون از اقتدار لازم برخوردار نباشد، بی‌نظمی و زور جای آن را می‌گیرد؛ بنابراین پلیس مقتدر، پرچم‌دار قانون مقتدر است و قانون مقتدر نیز یکی از پایه‌های جامعه امن به شمار می‌رود.

جلیلی در عین حال تأکید کرد: اقتدار نباید با خشونت و تندی یکسان تلقی شود؛ مأمور قانون باید در برابر هنجارشکنان قاطع و در برابر شهروندان مهربان و بزرگوار باشد.

وی نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد فاصله میان مردم و نیروهای قانون هشدار داد و گفت: مخدوش شدن اعتماد عمومی به قانون می‌تواند امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل تقویت ارتباط میان مردم و نیروهای انتظامی اهمیت زیادی دارد.

امام جمعه اهر با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت بیان کرد: مردم تنها دریافت‌کننده امنیت نیستند، بلکه در تولید و پاسداشت آن نیز مسئولیت دارند و این موضوع در بخش دوم شعار هفته انتظامی، یعنی «ملت مبعوث»، مورد توجه قرار گرفته است.

وی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گزارش موارد وقوع جرم، توجه خانواده‌ها به آسیب‌های اجتماعی و هوشیاری جوانان در برابر شایعات و اخبار جعلی را از نمونه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه امنیت عنوان کرد.

جلیلی افزود: امنیت، دستاورد مشترک پلیس و مردم است و هیچ‌یک از این دو بدون همکاری دیگری نمی‌توانند مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند.

سرمایه اصلی پلیس اعتماد عمومی است

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای حافظ امنیت گفت: نیرویی که امنیت و آرامش مردم را تأمین می‌کند، باید از معیشت مناسب، تجهیزات کارآمد، آموزش تخصصی و پشتیبانی لازم برخوردار باشد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به سلامت درونی ساختار انتظامی، نظارت مستمر، آموزش‌های حقوقی و اخلاقی و تقویت مهارت ارتباط با مردم تأکید کرد و گفت: سرمایه اصلی نیروی انتظامی سلاح و تجهیزات نیست، بلکه اعتماد عمومی است.

امام جمعه اهر در خطبه نخست نماز جمعه با موضوع نماز اظهار کرد: در دنیای پرشتاب امروز که انسان همواره با مطالبات و انتظارات مختلف روبه‌رو است، نماز فرصتی برای ارتباط مستقیم با خداوند و رهایی از فشارهای روزمره فراهم می‌کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی» و «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» افزود: نماز پناهگاه تقواست و اقامه نماز نباید تنها به خواندن آن در محل نماز محدود شود، بلکه آثار آن باید در رفتار انسان در خانه، بازار، اداره و محله دیده شود.

جلیلی تصریح کرد: اگر فردی نماز می‌خواند اما در برخورد با خانواده تندخو است یا در معامله کم‌فروشی می‌کند، هنوز نماز به معنای واقعی در زندگی او اقامه نشده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با اشاره به حدیث «الصلاة مأدبة الله فی الأرض» گفت: نماز سفره گسترده خداوند در زمین است که پنج بار در شبانه‌روز برای اهل رحمت گسترده می‌شود.

وی از نمازگزاران خواست در هفته پیش رو دست‌کم یک وعده نماز خود را به جماعت و در مسجد اقامه کنند تا حضور مردم در مساجد افزایش یافته و رونق مساجد به محله‌ها و جامعه تسری پیدا کند.

امام جمعه اهر در پایان برای نیروهای فراجا، سپاه، ارتش و سایر مجموعه‌های حافظ امنیت، عزت و توفیق الهی مسئلت کرد.