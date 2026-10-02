به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا اظهار کرد: کشورهای منطقه به‌تدریج دریافته‌اند که عامل اصلی اختلافات و تنش‌ها در منطقه آمریکا است و این کشور تلاش کرده است ایران را عامل ایجاد درگیری و ناامنی در منطقه معرفی کند.

وی با اشاره به تحولات عراق افزود: مردم عراق نیز به این واقعیت پی برده‌اند و آمریکا باید بداند که خروج از منطقه فقط به معنای خارج کردن تعدادی از نیروهای نظامی نیست، بلکه باید سیاست‌های تفرقه‌افکنانه خود را نیز متوقف کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به حضور آمریکا در منطقه ادامه داد: آمریکا نباید تصور کند که با تغییر شکل حضور خود می‌تواند همچنان سیاست‌های گذشته را دنبال کند و ملت‌های منطقه نیز نسبت به اهداف و سیاست‌های این کشور آگاه شده‌اند.

مطهری‌اصل با اشاره به تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا تلاش می‌کند ایران را میان جنگ و صلح نگه دارد، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر این سیاست‌ها تسلیم نخواهد شد و راه خود را ادامه خواهد داد.

وی با هشدار نسبت به همراهی کشورهای منطقه با سیاست‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: کشورهای منطقه نباید در تحریم هوایی ایران با آمریکا همراه شوند. اگر ایران نتواند از ظرفیت‌های منطقه استفاده کند، هیچ کشوری نباید تصور کند که می‌تواند به شکل یک‌طرفه از ظرفیت‌های منطقه بهره ببرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آمریکا به‌خوبی می‌داند که ایران ظرفیت‌های مختلفی در اختیار دارد و نمی‌توان با فشار و تهدید، ملت ایران را از مسیر خود خارج کرد.

وی افزود: ایران کشوری با تمدن و سابقه تاریخی است و دشمنان هنوز روحیه، مقاومت و استقامت مردم ایران را به‌درستی نشناخته‌اند. مردم ایران در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که برای دفاع از کشور، اسلام و نظام آماده فداکاری هستند.

مطهری‌اصل با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح کشور آماده دفاع هستند و مردم نیز اجازه نخواهند داد دشمنان با ایجاد اختلاف و ناامنی، امنیت کشور را خدشه‌دار کنند.

وی همچنین از نیروهای انتظامی و امنیتی خواست نسبت به تحرکات مشکوک و تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف و اخلال در نظم عمومی هوشیار باشند و گفت: مردم نیز هرگونه فعالیت مشکوک را در محله، شهر و محیط زندگی خود به نیروهای مسئول گزارش کنند.

تاکید بر حمایت از نیروهای مسلح و انتظامی

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از خدمات نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی در تأمین امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: این نیروها در سال‌های پس از انقلاب، دوران دفاع مقدس و سال‌های اخیر برای تأمین امنیت کشور شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند.

مطهری‌اصل خواستار توجه بیشتر دولت به وضعیت معیشتی نیروهای نظامی و انتظامی شد و بیان کرد: حقوق، مزایا، امکانات و رفاه این نیروها باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد، چراکه برخی از نیروهای نظامی و انتظامی ماه‌ها از خانواده‌های خود دور هستند و در مناطق مرزی و مأموریت‌های سخت خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت در کنار توجه به معیشت عمومی مردم و کنترل تورم، باید برای بهبود وضعیت معیشتی نیروهای مسلح و انتظامی نیز اهتمام ویژه داشته باشد تا نیروهایی که برای تأمین امنیت کشور در مأموریت هستند، دغدغه‌ای نسبت به وضعیت خانواده خود نداشته باشند.

روستاها باید کانون تولید باشند

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به روز روستا و عشایر، خواستار بازنگری در سیاست‌های توسعه روستایی شد و گفت: روستا باید محل درآمد، سازندگی و تولید برای کشور باشد، نه محلی برای دریافت خدمات از شهر.

وی اظهار کرد: ارائه آب، گاز، تلفن، اینترنت و سایر زیرساخت‌ها به روستاها باید با هدف افزایش تولید انجام شود، نه اینکه زمینه مهاجرت بیشتر روستاییان به شهرها را فراهم کند.

مطهری‌اصل افزود: روستاها باید تأمین‌کننده بخشی از نیازهای غذایی کشور باشند و امکانات لازم برای باغداری، زراعت و کشاورزی در اختیار روستاییان قرار گیرد.

وی با انتقاد از تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا تصریح کرد: نباید روستاها به مناطق تفریحی و ویلاسازی تبدیل شوند. اگر قرار است امکانات به روستاها داده شود، هدف باید افزایش تولید و ماندگاری جمعیت باشد.

امام جمعه تبریز با اشاره به مشکلات کشاورزان در فروش محصولات بیان کرد: گاهی تولید یک محصول نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، اما کشاورز نمی‌تواند محصول خود را با قیمت مناسب به فروش برساند و در نهایت بخش عمده سود نصیب واسطه‌ها می‌شود.

وی گفت: زحمت تولید بر عهده کشاورز است، اما اگر محصول با قیمت مناسب خریداری نشود، درآمد آن به واسطه‌ها می‌رسد. این روند نیازمند اصلاح است.

مطهری‌اصل تأکید کرد: باید نگاه به روستا از «دریافت‌کننده خدمات دولتی» به «تولیدکننده ثروت ملی» تغییر کند و دولت در سیاست‌گذاری‌های مربوط به کشاورزی و روستاها نگاه جدیدی داشته باشد.

جمعیت سالمند کشور در حال افزایش است

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های مطرح‌شده، جمعیت سالمندان ایران در سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۳ میلیون نفر، در سال ۱۴۲۰ به ۱۹ میلیون نفر و در سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی افزایش فرزندآوری را یکی از موضوعات مهم در مواجهه با روند سالمندی جمعیت دانست و از خانواده‌ها خواست نسبت به داشتن فرزندان بیشتر توجه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش خانواده در حمایت از سالمندان افزود: اگر تعداد فرزندان خانواده‌ها کاهش پیدا کند، در آینده مسئولیت نگهداری و حمایت از نسل سالمند بر دوش تعداد محدودی از افراد قرار خواهد گرفت.

مطهری‌اصل همچنین بر ضرورت تکریم سالمندان تأکید کرد و گفت: احترام به سالمندان از آموزه‌های مهم دینی است و باید در خانواده و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت حضور جوانان در مساجد

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت حضور جوانان در مساجد اظهار کرد: مساجد نباید تنها محل حضور سالمندان باشد و باید زمینه حضور بیشتر جوانان و نوجوانان در مسجد فراهم شود.

وی افزود: سالمندان نیز باید با جوانان با آرامش و مهربانی رفتار کنند و تجربه و آموزه‌های دینی خود را در اختیار نسل جدید قرار دهند.

مطهری‌اصل با اشاره به اهمیت نماز در همه دوره‌های زندگی گفت: نماز نباید در هیچ سنی مورد غفلت قرار گیرد و انسان با افزایش سن باید توجه بیشتری به عبادت و ارتباط با خداوند داشته باشد.

تأکید بر تکریم سالمندان

وی همچنین با اشاره به جایگاه سالمندان در آموزه‌های اسلامی بیان کرد: احترام به سالمندان تنها یک وظیفه خانوادگی نیست و در جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه تبریز گفت: احترام به پدر و مادر، پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، خویشاوندان و سالمندان جامعه باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و جوانان در برخورد با افراد سالخورده، صبر، احترام و ملاحظه بیشتری داشته باشند.

مطهری‌اصل با اشاره به مسئولیت سالمندان در هدایت نسل جوان نیز اظهار کرد: سالمندان باید جوانان را با محبت، صبر و رفتار مناسب به سمت ارزش‌های دینی و اخلاقی هدایت کنند.

نخبگان و دانش‌بنیان‌ها نیازمند حمایت هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز نخبگان و اهمیت حمایت از نخبگان و مجموعه‌های دانش‌بنیان گفت: نخبگان سرمایه‌های کشور هستند و باید امکانات لازم برای ادامه فعالیت‌های علمی، نوآورانه و فناورانه آنها فراهم شود.

مطهری‌اصل افزود: نخبگان بخش مهمی از مسیر را طی کرده‌اند و دولت، مردم، صنایع و کارخانه‌ها باید برای ادامه مسیر و تبدیل ایده‌های آنها به محصولات و خدمات مورد نیاز کشور حمایت لازم را انجام دهند.

وی در عین حال تأکید کرد: فعالیت مجموعه‌های دانش‌بنیان نباید صرفاً به یک فعالیت اقتصادی تبدیل شود، بلکه هدف اصلی باید نوآوری، اختراع و خدمت به کشور، صنعت و کشاورزی باشد.

قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود از حضور مردم در اجتماعات شبانه تبریز طی بیش از ۲۰۰ شب گذشته قدردانی کرد و گفت: مردم تبریز در این اجتماعات حضور یافته و حمایت خود از نظام و رهبری را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به استمرار این اجتماعات افزود: این شب‌ها برای مردم دارای ارزش معنوی است و کسانی که تاکنون کمتر در این اجتماعات حضور داشته‌اند نیز می‌توانند در آنها شرکت کنند.

مطهری‌اصل همچنین بابت مشکلات ترافیکی ایجادشده در جریان برخی برنامه‌ها از مردم تبریز عذرخواهی کرد و گفت: برخی محدودیت‌های ترافیکی برای برگزاری برنامه‌ها ایجاد شد و ممکن است برای شهروندان مشکلاتی به همراه داشته باشد.

درخواست برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی از مردم خواست در مصرف برق، گاز و به‌ویژه بنزین صرفه‌جویی کنند.

امام جمعه تبریز گفت: کشور در برخی حوزه‌های انرژی با محدودیت‌هایی مواجه است و هم دولت باید برای رفع این مشکلات تلاش کند و هم مردم با مدیریت مصرف، زمینه جلوگیری از بروز مشکل برای مناطق مختلف کشور را فراهم کنند.

وی افزود: به‌ویژه در آستانه فصل سرما باید به گونه‌ای مصرف شود که مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار با مشکل تأمین انرژی مواجه نشوند.

تأکید بر اهمیت نماز و تقوا

مطهری‌اصل در بخش نخست خطبه‌های نماز جمعه نیز با تأکید بر تقوا، بندگی خداوند و پرهیز از گناه گفت: انسان باید ارتباط خود را با خداوند تقویت کند و اعمال عبادی را با توجه و جدیت بیشتری انجام دهد.

وی با اشاره به اهمیت نماز اظهار کرد: نماز یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط انسان با خداوند است و نباید اجازه داد مسائل روزمره و دنیوی موجب غفلت از نماز و عبادت شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به گذر عمر و کاهش توان جسمی انسان در دوران سالمندی، بر ضرورت بهره‌گیری درست از دوران جوانی و میانسالی برای تقویت ایمان، انجام اعمال صالح، شکرگزاری و تربیت فرزندان تأکید کرد.

وی در پایان برای شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، نیروهای مسلح، شهدای آذربایجان و تبریز و خانواده‌های شهدا و ایثارگران طلب مغفرت و صبر و اجر کرد.