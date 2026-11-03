به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با قاچاق حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: باهماهنگی مراجع قضایی واداره تعزیرات ودامپزشکی در بازرسی انجام شده از خودرو مذکور تعداد ۴۳ راس احشام قاچاق از نوع گوسفند که طبق نظر کارشناسان ارزش آن ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، کشف شد.

سرهنگ فارسی با بیان اینکه در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد تصریح کرد: تلاش پلیس برای مبارزه با قاچاقچیان و اخلال گران اقتصادی با قوت ادامه داشته و در راستای وظایف ذاتی خود تلاش های شبانه روزی را برای افزایش احساس امنیت در جامعه انجام می دهند و لازم است مردم نیز در این زمینه همکاری داشته باشند.