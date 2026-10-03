حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی هفته گذشته در مجموع ۱۸ مورد تصادف قابل توجه در جاده‌های استان سمنان رخ داد، اظهار کرد: نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل این حوادث اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع این حوادث چهار نفر جان خود را از دست دادند و ۹۰ نفر نیز مصدوم شدند که بیشترین تعداد مصدومان مربوط به واژگونی اتوبوس در محور خوش‌ییلاق شاهرود با ۲۰ مصدوم بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به آمار واژگونی خودروها، گفت: هشت مورد از حوادث هفته گذشته مربوط به واژگونی خودروها بود که در مجموع سه فوتی و ۵۲ مصدوم برجا گذاشت.

درخشان در تشریح برخی از حوادث شاخص هفته گذشته، بیان کرد: تصادف دو دستگاه پراید پیش از چالچالیان شاهرود پنج مصدوم داشت و در حادثه برخورد یک دستگاه تیبا و یک دستگاه کوئیک در سه‌راهی تاش نیز یک نفر جان باخت و پنج نفر مصدوم شدند که مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: تصادف یک دستگاه کامیون و پژو پارس در کیلومتر ۱۶ محور فولادمحله به کیاسر نیز شش مصدوم برجا گذاشت. همچنین در تصادف تراکتور با موتورسیکلت و عابران در روستای حسین‌آباد کردها چهار نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان افزود: تصادف پراید و پژو پارس در کیلومتر ۳۶ محور دامغان به گلوگاه سه مصدوم، تصادف پژو پارس و تیبا در کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار سه مصدوم و تصادف دنا و کامیون در کیلومتر ۷۲ محور دامغان به سمنان نیز هشت مصدوم برجا گذاشت.

درخشان گفت: در تصادف تیبا و پراید در کیلومتر دو محور ایوانکی به گرمسار یک نفر مصدوم و در واژگونی سمند در کیلومتر ۳۴ محور دامغان به شاهرود نیز چهار نفر مصدوم شدند.

وی همچنین از واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۵ محور دامغان به سمنان خبر داد و افزود: این حادثه یک فوتی و دو مصدوم داشت. در واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود به میامی نیز یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: واژگونی نیسان در کیلومتر ۴۳ محور شاهرود به آزادشهر نیز یک فوتی و ۱۷ مصدوم برجا گذاشت و واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۴ محور دامغان به شاهرود نیز دو مصدوم داشت.

درخشان با اشاره به دیگر حوادث هفته گذشته اظهار کرد: واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۱ محور شهمیرزاد به فولادمحله سه مصدوم و واژگونی سمند سورن در کیلومتر ۲۰ محور میامی به سبزوار نیز یک مصدوم برجا گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: واژگونی اتوبوس در جاده خوش‌ییلاق شاهرود نیز ۲۰ مصدوم داشت و از دیگر حوادث شاخص و قابل ذکر هفته گذشته در جاده‌های استان سمنان محسوب می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در پایان گفت: انحراف پژو پارس از جاده و برخورد با نیوجرسی در کیلومتر ۲۹ محور شریف‌آباد به ایوانکی یک مصدوم داشت و سقوط پراید از پل در کیلومتر ۱۳ محور گرمسار به آرادان نیز دو مصدوم برجا گذاشت.