حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ۱۰ حادثه رانندگی رخ‌داده طی هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان اظهار کرد: این حوادث شامل سقوط خودرو از پل، واژگونی، تصادف و انحراف از جاده بوده است.

وی افزود: در محور دامغان به سمنان دو حادثه شامل سقوط یک دستگاه تیبا از پل در کیلومتر ۷۷ با دو مصدوم و انحراف از جاده و حریق پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۹۳ با یک مصدوم به وقوع پیوست.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ادامه داد: در محور ایوانکی به شریف آباد نیز تصادف پراید با موتورسیکلت در کیلومتر ۱۵ سه مصدوم و واژگونی ال ۹۰ در کیلومتر ۱۲ دو مصدوم بر جای گذاشت.

درخشان با اشاره به حوادث محورهای دیگر استان گفت: واژگونی نیسان در کیلومتر ۲۲ محور گرمسار به ایوانکی یک مصدوم، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۷ محور شاهرود به دامغان چهار مصدوم و واژگونی دناپلاس در کیلومتر ۴۸ محور میامی به سبزوار سه مصدوم داشت.

وی اضافه کرد: همچنین واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۵ محور سمنان به دامغان سه مصدوم، واژگونی دناپلاس در کیلومتر ۶۰ همین محور شش مصدوم و تصادف ساینا و تیبا ۲ در کیلومتر ۲۲ محور آرادان به سرخه سه مصدوم بر جای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان خاطرنشان کرد: محور سمنان به دامغان با وقوع دو حادثه و ۹ مصدوم، بیشترین تعداد مصدومان را داشته است.