وقوع ۴ حادثه رانندگی با ۱۱ مصدوم در محورهای استان سمنان

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد:مجموع این حوادث ۱۱ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: در نخستین حادثه، یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۱۰ محور ایوانکی به گرمسار با نیوجرسی برخورد کرد که در این حادثه یک نفر مصدوم شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان افزود: در حادثه‌ای دیگر، برخورد یک دستگاه سمند با کامیون و واژگونی سمند در کیلومتر ۵۵ محور دامغان به سمنان مصدومیت دو نفر را رقم زده است.

درخشان ادامه داد: برخورد دو دستگاه پراید در کیلومتر ۲۶ محور دامغان به فولاد محله نیز پنج مصدوم داشت که نیروهای امدادی پایگاه چشمه‌علی به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در پی سقوط یک دستگاه پراید از پل در کیلومتر ۶۸ محور سرخه به آرادان، سه نفر مصدوم شدند و نیروهای امدادی پایگاه آرادان به مصدومان این حادثه امدادرسانی کردند.

درخشان تأکید کرد: رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و حفظ فاصله ایمن با خودروهای دیگر، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.