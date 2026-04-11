حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی و انجام عملیات امداد و نجات به ۱۲ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث بدون تلفات فوتی گزارش داده شدند.

وی اظهار داشت: ۳۷ نفر طی یک هفته گذشته در تصادفات رانندگی جاده ای مصدوم شدند که امداد رسانی لازم به آن‌ها انجام گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: از تعداد تصادفات هشت مورد واژگونی، دو مورد انحراف خودرو، یک مورد برخورد دو سواری با یکدیگر و یک مورد دیگر برخورد خودرو با تپه رخ داده است.

درخشان بیان داشت: واژگونی پراید محور دامغان به سمنان، واژگونی ساینا محور گرمسار به ایوانکی، واژگونی ساینا محور گرمسار به ایوانکی، واژگونی پژو ۲۰۶ محور سمنان به فیروزکوه و انحراف از جاده و برخورد با گاردریل پراید محور آرادان به سرخه هر کدام چهار مصدوم داشته است.

وی اشاره کرد: به حوادث واژگونی پراید محور دامغان به کیاسر، واژگونی تیبا محور آرادان به سرخه، واژگونی ال ۹۰ محور دامغان به فولاد محله و تصادف سمند و پراید وانت در کیلومتر ۷۲ محور دامغان به سمنان هر کدام با سه مصدوم امداد رسانی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: واژگونی موتورسیکلت محور شهمیرزاد به چاشم دو مصدوم، برخورد با دیواره پراید در جاده مهدیشهر شهمیرزاد دو مصدوم و انحراف از جاده و برخورد با تپه تریلی محور گرمسار به قم یک مصدوم بر جای گذاشته است.