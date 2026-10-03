هشدار رگبار و تگرگ در ارتفاعات استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در خصوص هشدار سطح زرد شماره ۳۸ گفت: بر اساس این هشدار، از بعدازظهر یکشنبه ۱۲ مهرماه تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۵ مهرماه، طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، گاه تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات و پاره‌ای نقاط مرکزی و غربی استان پیش‌بین می‌شود. این شرایط با تأکید بر شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد و بستک اعلام شده است. در صورت عدم رخداد بارش، احتمال تندباد موقتی، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی با اشاره به منطقه اثر این سامانه افزود: ارتفاعات استان به ویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد و بستک تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند. احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک در اثر تندباد لحظه‌ای و کاهش موقتی کیفیت هوا از جمله اثرات این سامانه است.

حسن‌زاده توصیه کرد: خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار دریایی سطح زرد شماره ۳۹ نیز گفت: از صبح یکشنبه ۱۲ مهرماه تا اواخر وقت دوشنبه ۱۳ مهرماه، افزایش سرعت بادهای جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۱۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود که منجر به مواج شدن دریا با تأکید بر ساعات بعدازظهر و شب خواهد شد. بروز تندباد لحظه‌ای و گرد و غبار در جزایر و پاره‌ای نقاط ساحلی دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به منطقه اثر این هشدار تصریح کرد: خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در نواحی ساحلی و دور از ساحل تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند. اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناورها به‌خصوص شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری بویژه در بنادر غربی استان از اثرات این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان توصیه کرد: فعالان دریایی از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان خودداری کنند، از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها فراهم گردد.