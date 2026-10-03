امان‌محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین الگوهای پیش‌بینی جوی استان، از آغاز ناپایداری‌های جوی از عصر شنبه خبر داد و اظهار کرد: آسمان گلستان در روز شنبه ۱۱ مهرماه ابتدا قسمتی ابری و به‌تدریج ابری بود و از عصر و شب، رگبار و رعدوبرق، مه‌آلودگی و وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان برخوردار شد.

وی افزود: در برخی نقاط استان شاهد وقوع گردوخاک نیز بودیم و شرایط ناپایدار جوی در ساعات عصر و شب بیشتر خود را نشان داد.

مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: روز یکشنبه ۱۲ مهرماه، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و بارندگی، گاهی به شکل رگبار و رعدوبرق، همراه با کاهش دما، مه‌آلودگی و وزش باد نسبتاً شدید در استان ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: پس از فعالیت سامانه بارشی، روز دوشنبه آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، مه‌آلودگی ارتفاعات و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: سه‌شنبه نیز شرایط جوی عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر رخ می‌دهد؛ همچنین از شب احتمال بارش پراکنده وجود دارد و ارتفاعات استان نیز مه‌آلود خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، ناپایداری‌های محدود جوی تا روزهای پایانی این دوره ادامه خواهد داشت و روز چهارشنبه بارش پراکنده، افزایش ابر، وزش باد و غبارآلود شدن برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه نیز آسمان استان قسمتی ابری تا گاهی افزایش ابر خواهد بود و در برخی نقاط بارش پراکنده، مه‌آلودگی و وزش باد دور از انتظار نیست.