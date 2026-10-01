هشدار نارنجی؛ تشدید ناپایداری جوی و تلاطم شدید دریا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در خصوص هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ (که پیرو هشدار زرد شماره ۳۷ صادر شده است) گفت: بر اساس این هشدار، از بعدازظهر جمعه ۱۰ مهرماه تا اواخر وقت شنبه ۱۱ مهرماه، تشدید ناپایداری جوی به صورت رشد ابرهای همرفتی و گسترش ابر، رگبار نسبتاً شدید باران و رعدوبرق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات شمالی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود. این شرایط با تأکید بر شهرستان‌های حاجی‌آباد، بشاگرد، بستک، بندرعباس، رودان، خمیر، بندرلنگه، پارسیان، سیریک، میناب و بشاگرد اعلام شده است. در صورت عدم رخداد بارش، تندباد لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به منطقه اثر این سامانه افزود: ارتفاعات شمالی و شرقی استان به ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند. احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، تگرگ و صاعقه، کاهش موقت دید افقی و کاهش کیفیت هوا به دلیل تندباد، خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از جمله اثرات این سامانه است.

حسن‌زاده توصیه کرد: خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع و بستر رودخانه‌ها، احتیاط در سفرهای عصرگاهی به سمت استان‌های کرمان و فارس، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و عدم توقف در اطراف درختان فرسوده در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار سطح نارنجی دریایی شماره ۱۵ (پیرو هشدار زرد دریایی شماره ۳۸) نیز گفت: از اواخر وقت پنج‌شنبه ۹ مهرماه تا بعدازظهر جمعه ۱۰ مهرماه، وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت (۲۸ نات) و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۲۲۰ سانتی‌متر (۷ پا) در تنگه هرمز، شرق خلیج فارس و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود که منجر به مواج شدن دریا به ویژه در جنوب جزایر قشم، هرمز، هنگام، لارک، تنب بزرگ و کوچک، سیری، ابوموسی، لاوان، کیش، هندورابی، فارور و بنی‌فارور خواهد شد. بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز در نواحی ساحلی و جزایر محتمل است.

وی با اشاره به منطقه اثر این هشدار تصریح کرد: تنگه هرمز، شرق خلیج فارس، دریای عمان و جزایر واقع در این محدوده تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند. اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آبگرفتگی شناورها به ویژه شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری از اثرات این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان توصیه کرد: فعالان دریایی از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا با تأکید بر لنج، قایق، لنجچی، قایقدار، شناورهای مسافربری و باری خودداری کنند، از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها به ویژه به مقاصد استان‌های هرمزگان و بوشهر و جزایر و بندرگاه‌های جنوبی خلیج فارس فراهم گردد.