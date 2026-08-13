صدور دو هشدار سطح زرد در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان هرمزگان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۶، اعلام کرد: از روز پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه تا اواخر وقت شنبه ۲۴ مردادماه، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی با احتمال رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر اینکه این مخاطره با تمرکز بر ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد خواهد بود، اظهار داشت: احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک در اثر تندباد لحظه‌ای و کاهش موقت کیفیت هوا در پاره‌ای نقاط مرکزی و غربی استان از جمله آثار این مخاطره است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار دریایی سطح زرد شماره ۲۸ نیز گفت: از روز پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه تا جمعه ۲۳ مردادماه، افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۱۰۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود که منجر به متلاطم شدن دریا خواهد شد. بروز گرد و غبار در جزایر و پاره‌ای نقاط ساحلی نیز محتمل است.

حسن‌زاده با اشاره به منطقه اثر این هشدار شامل دریای عمان و تنگه هرمز در نواحی ساحلی و دور از ساحل، تصریح کرد: اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری از پیامدهای این مخاطره دریایی است.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند. همچنین از فعالان دریایی خواست از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در تنگه هرمز و دریای عمان خودداری کرده و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها را فراهم آورند.