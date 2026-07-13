به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده اظهار کرد: از بعدازظهر چهارشنبه (۲۴ تیرماه) تا اواخر وقت شنبه (۲۷ تیرماه)، در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم باشد، احتمال رخداد تندبادهای لحظهای، خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.
وی افزود: طغیان رودخانههای فصلی، بالا آمدن سطح آب، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک در اثر تندباد، از دیگر پیامدهای این مخاطره جوی به شمار میرود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار دریایی سطح زرد شماره ۲۱ نیز گفت: افزایش سرعت بادهای جنوبشرقی تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج تا حدود ۱۵۰ سانتیمتر در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیجفارس پیشبینی میشود که به متلاطم شدن دریا میانجامد. این وضعیت از پیش از ظهر سهشنبه (۲۳ تیرماه) آغاز شده و تا اواخر وقت جمعه (۲۶ تیرماه) ادامه خواهد داشت.
حسنزاده با اشاره به منطقه اثر این هشدار (دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیجفارس، هم در نواحی ساحلی و هم دور از ساحل) تصریح کرد: اختلال در تردد و فعالیتهای دریایی، آسیب به شناورها بهویژه شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفسهای پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتیهای تجاری، از پیامدهای این مخاطره دریایی است.
وی در پایان از شهروندان خواست ضمن پرهیز از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به استحکام سازههای سبک اطمینان حاصل کنند و در ترددهای جادهای احتیاط نموده و از محصولات کشاورزی محافظت به عمل آورند. همچنین از فعالان دریایی درخواست کرد از تردد شناورهای سبک و صیادی و هرگونه فعالیت دریایی خودداری کرده و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها را فراهم آورند.
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