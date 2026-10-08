صدور هشدارهای هواشناسی در هرمزگان؛ شناورهای سبک از تردد خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در خصوص هشدار سطح زرد شماره ۳۹ اظهار کرد: بر اساس این هشدار، تداوم ناپایداری جوی عصرگاهی در استان از بعدازظهر پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه آغاز و تا اواخر وقت دوشنبه ۲۰ مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، گاه تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات و پاره‌ای نقاط مرکزی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود. این شرایط با تأکید بر شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد و بستک اعلام شده است. در صورت عدم رخداد بارش، احتمال تندباد موقتی، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

حسن زاده با اشاره به منطقه اثر این سامانه افزود: ارتفاعات استان به ویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد و بستک تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند. احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک در اثر تندباد لحظه‌ای و کاهش موقتی کیفیت هوا از جمله اثرات این سامانه است.

حسن‌زاده توصیه کرد: خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار دریایی سطح زرد شماره ۴۰ نیز گفت: از صبح پنج شنبه ۱۶ مهرماه تا بعدازظهر جمعه ۱۷ مهرماه، افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود که منجر به مواج شدن دریا به ویژه در ساعات صبح خواهد شد. بروز گرد و غبار در جزایر و پاره‌ای نقاط ساحلی محتمل است.

وی با اشاره به منطقه اثر این هشدار تصریح کرد: دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس در نواحی ساحلی و دور از ساحل تحت تأثیر این مخاطره قرار می‌گیرند. اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناورها به‌خصوص شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری از اثرات این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان توصیه کرد: فعالان دریایی از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در تنگه هرمز، دریای عمان و شرق خلیج فارس خودداری کنند، از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها فراهم گردد.