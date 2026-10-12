به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، استاندار کرمان، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور، نماینده مردم رفسنجان و انار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در تهران برگزار و آخرین وضعیت پروژه‌ها و نیازهای راهداری استان مورد بررسی قرار گرفت.



استاندار کرمان در این نشست، تسریع در بهسازی و روکش آسفالت جاده‌های استان، ارتقای کریدورهای اصلی، بهسازی راه‌های روستایی و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری مورد نیاز شهرستان‌ها را خواستار شد.



در ادامه و در چارچوب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در حوزه بهسازی و روکش آسفالت محورهای استان و راه‌های روستایی، مقرر شد مجموعاً ۱۹۰۰ کیلومتر از راه‌های استان تا اواخر بهمن‌ماه تکمیل و به بهره‌برداری برسد.



همچنین درخواست‌های مربوط به بهسازی محورهای اولویت‌دار و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری در شهرستان‌های مختلف مطرح و مقرر شد با همکاری سازمان راهداری و مدیریت استان، پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع و تسریع در اجرای این طرح‌ها انجام شود.