۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

معاینه فنی بیش از ۶ هزار خودروی سنگین در استان کرمان

کرمان- معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان گفت: بیش از ۶ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین در فروردین ماه سال جاری به مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین کرمان مراجعه کرده‌اند.

به کزارش خبرنگار مهر، سهند شفق، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: با توجه به فعالیت ۸ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در استان کرمان، در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تعداد ۶ هزار و ۲۷۹ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از تعداد خودروهای مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی استان کرمان، برای ۴ هزار و ۹۲۹ دستگاه خودرو کارت معاینه فنی صادر شده و یک هزار و ۳۵۰ خودرو نیز موفق به دریافت برگه معاینه فنی نشده‌اند.

شفق، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی تحت نظارت این اداره‌ کل با هدف ارتقای ایمنی ترددهای جاده‌ای، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودروها در جاده‌ها و کنترل دقیق وضعیت ناوگان فعالیت می‌کنند و تمامی عملیات مربوط به کنترل وضعیت ناوگان و صدور برگه معاینه فنی به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.

