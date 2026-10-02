قدرت ایمان عامل ایستادگی ایران در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باقری ارومی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارشق با تأکید بر ضرورت شناخت و معرفت دینی اظهار کرد: خداشناسی انسان را به شناخت نبوت و امامت می‌رساند و موجب تکامل ایمان انسان می‌شود.

وی با تشریح فرازهایی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: اگرچه در ظاهر قدرت‌های مادی و نظامی قدرتمندتری از جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود دارند، اما ملت ایران با تکیه بر قدرت ایمان، در برابر دشمنان ایستادگی کرده و آنان شکست‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه گفت: حضور باشکوه مردم به عاملی برای وحدت و تقویت قدرت جمهوری اسلامی تبدیل شده و کشور را به ایرانی مقاوم، مبتکر، مانع و منسجم تبدیل کرده است.

باقری ارومی ادامه داد: آمریکا اکنون در دو راهی جنگ و فرسایش قرار دارد؛ نه توان ادامه یک جنگ گسترده را دارد و نه می‌تواند جنگی طولانی و فرسایشی را تحمل کند و در هر دو حالت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی خروج نیروهای آمریکایی از عراق پس از ۲۳ سال حضور و اشغال را نشانه پیروزی مردم مقاوم و مؤمن عراق در برابر دشمن متجاوز دانست و ضمن تبریک این رویداد به مردم عراق، از حمایت و همراهی آنان در مخالفت با تحریم هوایی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه ایران قدردانی کرد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق همچنین با تبریک هفته فراجا از تلاش‌های نیروهای انتظامی در برقراری نظم و امنیت کشور تقدیر کرد و گفت: نیروهای انتظامی، مجموعه‌ای خدوم و ولایتمدار هستند که با روحیه‌ای مبتنی بر ایمان برای برقراری نظم و حفظ ارزش‌های اسلامی تلاش می‌کنند.