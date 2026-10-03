امین عوض‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شیروان مهم‌ترین قطب تولید سیب در خراسان شمالی است و می‌تواند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد این شهرستان، افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال ایفا کند.

وی با تأکید بر اینکه این جشنواره تنها یک رویداد نمادین نیست، گفت: هدف آن طرح مسائل باغداران، توسعه بازار و تکمیل زنجیره ارزش سیب است.

دبیر اجرایی جشنواره ملی سیب تصریح کرد: تولید محصول باکیفیت پایان کار نیست و اگر برنامه‌ای برای بسته‌بندی، نگهداری، صنایع تبدیلی، بازاریابی و فروش نباشد، بخش مهمی از ارزش افزوده محصول از شهرستان خارج شده و کشاورز سهم واقعی خود از زحمتی که متحمل شده را دریافت نمی‌کند.

عوض‌زاده با تأکید بر اینکه سیب شیروان باید به محور برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ای شهرستان تبدیل شود، افزود: یکی از اهداف جشنواره جلب توجه مدیران استانی و ملی به ظرفیت سیب شیروان و مسائل و مطالبات باغداران است.

وی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های علمی و اقتصادی در حاشیه جشنواره افزود: برگزاری پنل‌های تخصصی با حضور استادان دانشگاه، کارشناسان کشاورزی، باغداران پیشرو و صاحب‌نظران از جمله برنامه‌های مورد توجه است تا موضوعاتی مانند معرفی ارقام بومی، شیوه‌های نوین باغداری، کاهش ضایعات، اصلاح و بهسازی باغ‌ها، بسته‌بندی، نگهداری محصول و توسعه صنایع تبدیلی بررسی شود.

عوض‌زاده خاطرنشان کرد: همچنین تلاش می‌شود زمینه نشست و گفت‌وگو میان تولیدکنندگان، تجار، خریداران، سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع تبدیلی فراهم شود. حضور فعالان بازار زمانی ارزشمند است که بتواند به شکل‌گیری ارتباطات اقتصادی پایدار، شناسایی بازارهای جدید و افزایش قدرت فروش باغداران منجر شود.

دبیر اجرایی جشنواره ملی سیب شیروان، معرفی ارقام شاخص و بومی منطقه را از دیگر محورهای جشنواره عنوان کرد و گفت: سیب شیروان از نظر کیفیت، تنوع، طعم و ظرفیت نگهداری، ویژگی‌های قابل توجهی دارد، اما این مزیت‌ها آن‌گونه که شایسته است در سطح کشور معرفی نشده‌اند. جشنواره می‌تواند آغاز حرکتی هدفمند برای تقویت برند سیب شیروان و تثبیت نام شهرستان در بازارهای ملی باشد.

عوض‌زاده با تأکید بر اینکه جشنواره تنها به بخش کشاورزی محدود نخواهد بود، افزود: این رویداد فرصتی برای معرفی مجموعه ظرفیت‌های شیروان است. گردشگری طبیعی و روستایی، صنایع‌دستی، تولیدات محلی، هنر و توانمندی هنرمندان شهرستان نیز در کنار محصول سیب معرفی خواهند شد تا تصویری جامع‌تر از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شیروان ارائه شود.

وی ایجاد شور و نشاط اجتماعی را یکی دیگر از محورهای جشنواره دانست و اظهار کرد: اجرای آیین‌های بومی و محلی، برنامه‌های فرهنگی و هنری، کشتی با چوخه، پیاده‌روی عمومی و برنامه‌های خانوادگی در نظر گرفته شده است تا مردم در کنار بخش‌های تخصصی و اقتصادی، دو روز بانشاط و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

عوض‌زاده در پایان اظهار کرد: موفقیت جشنواره زمانی معنا پیدا می‌کند که پس از پایان آن نیز مطالبات باغداران، جذب سرمایه‌گذار، توسعه صنایع تبدیلی و معرفی سیب شیروان ادامه پیدا کند. امیدواریم این جشنواره نقطه آغاز یک مسیر ماندگار برای حمایت از کشاورزان، تقویت اقتصاد شهرستان و شناساندن ظرفیت‌های واقعی شیروان در سطح ملی باشد.

لازم به ذکر است؛ جشنواره ملی سیب شیروان روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ در کوهستان‌پارک شیرکوه برگزار خواهد شد.