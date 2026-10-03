به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه برگزار شد و در جریان آن، ضمن بررسی گزارش فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، بر ضرورت شناسایی و پیگیری طرح‌هایی که می‌توانند به اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه استان منجر شوند، تأکید شد.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در این نشست با گرامیداشت هفته فراجا اظهار کرد: از تلاش‌ها و زحمات کارکنان نیروی انتظامی در عرصه تأمین نظم و امنیت قدردانی می‌کنیم و امروز پلیس جمهوری اسلامی ایران با رویکردی کاملاً مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند و به‌روز، نماد پلیس مقتدر و حافظ نظم و امنیت جامعه است.

وی افزود: نیروی انتظامی وظایف و مسئولیت‌های متنوعی بر عهده دارد و انجام مطلوب این مأموریت‌ها بدون همراهی دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست، بنابراین همه مدیران و مجموعه‌های اجرایی استان باید در کنار فراجا حضور داشته و همکاری لازم را با این نیرو داشته باشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، بر ضرورت حرکت مدیران به سمت اجرای طرح‌های جدید و اثرگذار تأکید کرد و گفت: هنر مدیریت در اجرای امور عادی و جاری خلاصه نمی‌شود، بلکه توانمندی مدیر زمانی مشخص می‌شود که بتواند یک کار نو را رقم بزند، گرهی از یک پروژه بزرگ باز کند یا زمینه اجرای طرحی را فراهم کند که نتیجه آن در زندگی مردم و مسیر توسعه استان قابل مشاهده باشد.

حبیبی خاطرنشان کرد: مدیران باید مسائل اساسی کرمانشاه را شناسایی کرده و به سراغ پروژه‌هایی بروند که اجرای آن‌ها برای استان ضرورت دارد و می‌تواند مسیر اشتغال، توسعه و رونق اقتصادی را هموار کند. صرف پرداخت تسهیلات بانکی به معنای ایجاد تحول نیست و حتی اگر پرداخت تسهیلات با چند روز یا چند ماه تأخیر انجام شود، موضوع مهم‌تر ایجاد تحول، اجرای کار جدید و پاسخگویی به نیازهای مردم است.

وی با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده در شورای معاونان استانداری ادامه داد: به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مأموریت داده‌ام این پروژه‌ها را با همکاری مدیران دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف کند و مسیر اجرای آن‌ها مشخص شود.

استاندار کرمانشاه پروژه دهکده المپیک را یکی از طرح‌های مهم استان دانست و اظهار کرد: این مجموعه شامل دو سالن ۶ هزار نفری و استخر شناست و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت دارد، اما همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. باید بررسی شود که تکمیل آن از طریق ظرفیت بخش خصوصی، مولدسازی یا منابع دولتی انجام شود و با توجه به محدودیت منابع دولتی و شرایط نقدینگی، از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استفاده شود.

حبیبی پروژه دهکده لجستیک را نیز از طرح‌های دارای اهمیت برای آینده تجارت استان و منطقه غرب کشور عنوان کرد و گفت: این پروژه می‌تواند به‌عنوان بارانداز و بندر خشک، نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری داشته باشد و روند اجرای آن باید سرعت بگیرد.

وی افزود: مطالعات و اقدامات مربوط به دهکده لجستیک از سوی مشاور، شرکت راه‌آهن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال پیگیری است، اما این روند نیازمند شتاب بیشتری است. اجرای پروژه می‌تواند زمینه ایجاد حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کند و به نتیجه رسیدن آن ارزشی معادل ده‌ها پروژه دیگر برای استان خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه فرهنگی «پردیس مفاخر استان» گفت: توسعه تنها در حوزه اقتصادی و عمرانی تعریف نمی‌شود و گاهی یک پروژه فرهنگی می‌تواند اثری بزرگ‌تر از چندین طرح اقتصادی و عمرانی داشته باشد.

حبیبی افزود: پردیس مفاخر مطالبه فعالان فرهنگی استان است و کرمانشاه باید بتواند مفاخر خود را در حوزه‌های مختلف به مردم و کشور معرفی کند. بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک، سرمایه‌گذار دارای اهلیت و طرح مشخص دارد و منابع مالی اجرای طرح نیز تأمین شده است، بنابراین باید با این موضوع از منظر حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال برخورد شود.

وی تأکید کرد: برای اجرای تعهدات و آغاز فعالیت باید فرصت محدودی به این مجموعه داده شود و در خصوص سایر واحدها نیز تصمیم کمیسیون باید مبنای اقدام قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه از اقدام دستگاه‌های متولی برای ابطال سهمیه آب طرح‌های اجرا نشده قدردانی کرد و گفت: آب آزادشده از این طرح‌ها باید با اولویت به طرح‌های گلخانه‌ای اختصاص یابد. عملکرد استان در بخش کشاورزی مطابق برنامه و در برخی موارد جلوتر از برنامه بوده، اما در حوزه گلخانه‌ای هنوز ظرفیت مورد انتظار محقق نشده است.

وی تصریح کرد: استفاده از آب ذخیره‌شده یا آزادشده برای توسعه گلخانه‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری آب، توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال کمک کند.

حبیبی همچنین با اشاره به گزارش فرمانداران کنگاور و سنقروکلیایی از اقدامات انجام‌شده در این شهرستان‌ها، بر حمایت از طرح‌های اقتصادی و تولیدی تأکید کرد و گفت: طرح پرورش ماهیان زینتی در روستاهای طاهرآباد کنگاور باید از سوی اداره‌کل شیلات و جهاد کشاورزی پیگیری و حمایت شود.

وی درباره نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی کنگاور اظهار کرد: این طرح به حمایت و اقدامات زیرساختی گسترده‌ای نیاز ندارد و دستگاه‌های مسئول باید همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

استاندار کرمانشاه درباره پروژه کشتارگاه کنگاور نیز گفت: با توجه به بازدید انجام‌شده و اینکه مراحل اجرایی پروژه تقریباً به پایان رسیده است، حمایت‌های لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از آن باید انجام شود تا مجموعه فعالیت خود را آغاز کند.

حبیبی درباره طرح توسعه مرغداری ۵۰ هزار قطعه‌ای سنقروکلیایی نیز افزود: توسعه این طرح اقدام مناسبی است و فرمانداری باید موضوع را با جدیت دنبال کند و استانداری نیز در اجرای آن همکاری و حمایت لازم را خواهد داشت.

وی در ادامه به پروژه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در این زمینه جلساتی با هلدینگ خلیج فارس برگزار شده و مقرر بود این مجموعه از طریق یک سرمایه‌گذار وارد پروژه شود. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، سرمایه‌گذار مورد نظر نیز مشخص شده و باید آخرین وضعیت پروژه، میزان پیشرفت اقدامات و مرحله فعلی آن با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط بررسی و گزارش شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر احداث یک مجموعه بزرگ فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری اجتماعات عمومی تأکید کرد و اظهار کرد: استان برای برگزاری اجتماعات بزرگ با کمبود فضا مواجه است و باید مکان مناسب و بزرگی برای این منظور پیش‌بینی شود. زمین این مجموعه فراهم شده و طرح آن نیز در حال تهیه و نهایی شدن است و باید وارد مرحله اجرا شود.

حبیبی پروژه ثبت جهانی محور ساسانی را نیز از دیگر طرح‌های مهم استان دانست و گفت: اجرای این پروژه می‌تواند کرمانشاه را در سطح جهانی بیش از گذشته معرفی کرده و تأثیر قابل توجهی در جذب گردشگر داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه در حوزه سوارکاری افزود: تکمیل میدان سوارکاری نیز باید با جدیت دنبال شود. استان با داشتن حدود ۱۲ هزار اسب از ظرفیت قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و استقبال گسترده مردم از برنامه سوارکاری در ماهیدشت نشان داد که این موضوع یک مطالبه عمومی است؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت محل برگزاری پاسخگوی جمعیت حاضر نبود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: باید از ظرفیت سوارکاری برای رونق اقتصادی، گردشگری و ورزشی استان استفاده شود و این طرح‌ها در کنار سایر پروژه‌های مصوب دستگاه‌ها به‌عنوان اولویت‌های مهم دنبال شوند.

حبیبی با تأکید دوباره بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های اولویت‌دار اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید با هماهنگی مدیران مرتبط مشخص کند که هر یک از این پروژه‌ها از چه مسیری باید اجرا شوند و مسئولیت اجرای آن‌ها بر عهده دولت، بخش خصوصی یا سایر بخش‌ها خواهد بود.

وی افزود: برخی پروژه‌ها نیازمند مجوزهایی مانند کمیسیون ماده ۲۳، استفاده از ظرفیت مولدسازی یا واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب ماده ۲۷ هستند که باید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی و تعیین تکلیف شوند. پس از مشخص شدن مسیر، دستگاه اجرایی مربوط باید مسئولیت پیگیری و اجرای پروژه را بر عهده بگیرد و روند امور نباید در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری متوقف شود.

استاندار کرمانشاه درباره اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم و تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال و راکد در شهرک‌های صنعتی نیز گفت: این موضوع باید به‌صورت منظم و مستمر پیگیری شود و قراردادها و اراضی واگذارشده‌ای که بدون اقدام باقی مانده‌اند، تعیین تکلیف شوند.

حبیبی تصریح کرد: هدف استان صرفاً توزیع زمین در شهرک‌های صنعتی نیست، بلکه جذب سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، ایجاد تولید و فراهم کردن فرصت‌های شغلی دنبال می‌شود و واگذاری زمین باید در نهایت به راه‌اندازی واحد تولیدی و اشتغال منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشاورزی یکی از قابلیت‌های اصلی استان است، نباید واحدهای صنعتی به شکل پراکنده در سطح استان مستقر شده و اراضی کشاورزی و سایر زمین‌های مناسب را اشغال کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: نخستین پرسش از شرکت شهرک‌های صنعتی باید این باشد که آیا برای سرمایه‌گذاری مورد نظر، زمین مناسب در شهرک‌های صنعتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود، نباید واحد صنعتی خارج از شهرک‌ها مستقر شود.

حبیبی ادامه داد: استقرار واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌ها نیازمند تأمین جداگانه آب، برق، گاز و راه است و هزینه‌های اجرای طرح را افزایش می‌دهد و ممکن است سرمایه‌گذار در میانه مسیر با کمبود منابع مواجه شده و پروژه به نتیجه نرسد.

وی تأکید کرد: رویکرد استان، واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و جلوگیری از پراکندگی واحدهای صنعتی است. همچنین اراضی‌ای که در گذشته واگذار شده اما طرح‌های مربوط به آن‌ها اجرا نشده، باید با جدیت و حساسیت تعیین تکلیف شوند.

استاندار کرمانشاه از اقدامات کمیسیون سه‌نفره متشکل از نماینده دستگاه قضایی، نماینده استانداری و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه قدردانی کرد و گفت: این کمیسیون اقدامات خوبی انجام داده و انتظار می‌رود روند بررسی و تعیین تکلیف قراردادها با همین جدیت ادامه پیدا کند.

حبیبی در پایان با اشاره به وضعیت شرکت زمزم اظهار کرد: در خصوص این شرکت دو موضوع مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه با پیگیری انجام‌شده از بنیاد مستضعفان، زمینه استقلال شرکت زمزم از مجموعه آذربایجان فراهم شده است.

وی افزود: پیش از استقلال این شرکت، مالیات و عوارض آن در خارج از استان پرداخت می‌شد، اما با مستقل شدن شرکت، بخشی از منافع و درآمدهای آن در استان کرمانشاه باقی خواهد ماند.