به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی پیپر، سارا باکستر طی یک مقاله تحلیلی در این روزنامه تاکید کرد که تنش در داخل حزب جمهوری‌خواه آمریکا در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بالا گرفته است.

ترامپ به قدرت شخصی خود دل‌خوش کرده است ولی جمهوری‌خواهان معتقدند که مداخلات زیاد وی در انتخابات، فرصت‌های پیروزی آنها را از بین می‌برد.

در این مقاله به یک فایل صوتی افشا شده از «کین باکستون» نامزد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت تگزاس اشاره شده است.

وی در این فایل صوتی به کاهش شانس جمهوری‌خواهان بعد از برگزاری نشست دالاس با هزینه ۴۰ میلیون دلار حول محور ترامپ و «جی دی ونس» اعتراف می‌کند.

منتقدان تاکید کردند که در این نشست اشاره‌ای به مسائل مورد توجه ساکنان دالاس نشد. این اوضاع به دلیل نارضایتی جمهوری‌خواهان از عملکرد ترامپ در پرونده‌های داخلی و خارجی به ویژه شکست در کاهش هزینه‌های زندگی به دلیل جنگ علیه ایران به وجود آمده است. آنها می‌ترسند تاوان سیاست‌های ترامپ را در انتخابات میان دوره‌ای بدهند.