به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در سخنرانی خود در پایگاه تفنگداران دریایی کوانتیکو در ایالت ویرجینیا، برای افسران ردهپایین و فرماندهان درجهدار ارتش این کشور، بهطور رسمی کاهش ۲۰ درصدی سمتهای ژنرالها و دریاسالاران نیروهای مسلح آمریکا را تأیید کرد.
هگست در واکنش به گزارش رسانهها درباره اخراج مقامهای ارشد نظامی آمریکا که از آن با عنوان «پاکسازی» یاد شده است، گفت: من این اقدام را «پاسخگویی» مینامم.
وی افزود: این کار باید مدتها پیش انجام میشد و حداقل کاری است که باید انجام میدادیم.
وزیر جنگ آمریکا همچنین با ادعای کاهش آمار تعرض جنسی و خودکشی در میان نیروهای ارتش آمریکا خاطرنشان کرد که همزمان جذب نیرو از میان سیاهپوستان و زنان افزایش یافته است.
هگست در ادامه با نادیده گرفتن توان دفاعی ایران ادعا کرد: «ما نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانههای پدافند هوایی ایران را نابود کردیم.»
وی همچنین مدعی شد که واشنگتن در جریان حملات اخیر به ایران به توان متعارف و زیرساخت صنعتی این کشور آسیب وارد کرده و «سپر دفاعی متعارف ایران ضربهای سخت دریافت کرده است.»
وزیر جنگ آمریکا همچنین عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را «شجاعانه و تاریخی» توصیف کرد.
هگست در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از روزنامهنگاران آمریکایی گفت: آنها با افشای اطلاعات طبقهبندیشده، تحرکات نیروها و محل پایگاههای آمریکا را برای دشمن فاش میکنند و عملیات این کشور را به خطر میاندازند.
وی با بیان اینکه مطبوعات آزاد مهم هستند، افزود: فعالیت سیاسی جناحی که بهطور عمدی نیروهای نظامی و مأموریتهای تاریخی آنها را تخریب میکند، اساساً اقدامی ضدآمریکایی است.
هگست همچنین خطاب به نظامیان آمریکایی گفت: وقتی رسانهها درباره ذخایر مهمات دروغ میگویند، این خیانت به کشور است و با این کار جان شما را به خطر میاندازند.
وزیر جنگ آمریکا در ادامه خواستار افزایش توان نظامی این کشور شد و تأکید کرد: واشنگتن برای اعمال فشار مستمر بر رقبای خود به تعداد بسیار زیادی پهپاد و سامانههای خودکار کمهزینه نیاز دارد.
وی همچنین از کنگره آمریکا خواست بسته بودجهای ۳۵۰ میلیارد دلاری برای نیروهای مسلح این کشور را تصویب کند.
هگست در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام آمریکا علیه نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، اشاره کرد و گفت: مادورو گفت: «من همینجا هستم، بیایید و من را بگیرید»، پس ما هم این کار را کردیم.
وی بدون اشاره به آمار تلفات و مجروحان نیروهای آمریکایی در جنگ علیه ایران مدعی شد: «ما در هر کاری که لازم باشد، رها شده و بدون محدودیت عمل میکنیم؛ نیروهای ما به خانه برمیگردند اما دشمن ما بازنمیگردد.»
پیشتر دو مقام آمریکایی اعلام کرده بودند که هگست در سخنرانی خود در حضور صدها نیروی جوان ارتش در پایگاه کوانتیکو، کاهش ۲۰ درصدی سمتهای ژنرالها و دریاسالاران را اعلام خواهد کرد.
بر اساس اظهارات این مقامها، کاهش ۲۰ درصدی مدنظر هگست شامل ژنرالها و دریاسالاران یک تا چهار ستاره میشود؛ این میزان در مقایسه با کاهش حداقل ۱۰ درصدی که هگست سال گذشته اعلام کرده بود، بیشتر است.
با این حال، به گفته یکی از مقامهای آمریکایی، این تصمیم لزوماً به معنای اخراج ژنرالها و دریاسالاران نیست، بلکه رتبه برخی سمتها در آینده تغییر خواهد کرد و برخی دیگر نیز بهطور کامل حذف خواهند شد.
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