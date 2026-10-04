انهدام ۷۹۰ باند موادمخدر؛ شناسایی ۱۴ باند مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند، در یک برنامه خبری تلویزیونی با گرامیداشت هفته انتظامی و یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: یکی از سنگین‌ترین و مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر، مقابله با باندهای فعال در این حوزه است که تاکنون بالغ بر ۷۹۰ باند مواد مخدر در سطوح مختلف مورد ضربه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به فعالیت باندهای مواد مخدر در فضای مجازی افزود: در پلیس مبارزه با مواد مخدر، مرکز تخصصی رصد فضای مجازی ایجاد شده و نیروهای زبده و آموزش‌دیده در این مرکز، جرائم مرتبط با مواد مخدر در فضای مجازی را رصد و پیگیری می‌کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: بیشترین فعالیت در حوزه مواد مخدر در فضای مجازی، در بستر تلگرام انجام می‌شود و حدود ۶۵ درصد فعالان این حوزه در این بستر فعالیت دارند. همچنین حدود ۲۵ درصد از فعالیت‌ها در بستر اینستاگرام انجام می‌شود و تمرکز همکاران پلیس در رصد این دو بستر است.

کاکاوند گفت: در نتیجه این اقدامات، ۱۴ باند فعال در حوزه مواد مخدر در فضای مجازی شناسایی و مورد ضربه قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و افزایش ورود مواد صنعتی اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد ورود بیشتر مواد مخدر صنعتی نسبت به گذشته بوده‌ایم و کشفیات پلیس نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا افزود: هم در سال گذشته و هم در نیمه نخست امسال، افزایش سهم مواد مخدر صنعتی در حوزه کشفیات پلیس مشاهده شده است که نشان‌دهنده افزایش روند ورود مواد مخدر صنعتی از کشور همسایه است.

وی در ادامه درباره اقدامات پلیس در زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده‌فروشان گفت: یکی از دغدغه‌های مردم، بحث معتادان متجاهر و حضور خرده‌فروشان مرتبط با آنها در کانون‌هایی بود که این افراد در آن تجمع می‌کردند. یکی از اقدامات پلیس، تمرکز بر موضوع معتادان متجاهر بود و در همین راستا طرح‌های «آرامش در شرق» با هدف جمع‌آوری معتادان متجاهر و تحویل آنها به مراکز بازپروری اجرا شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا افزود: بالغ بر ۳۰ مرحله طرح هدفمند در سطح کشور انجام دادیم و امروز می‌توانیم مدعی باشیم که کانونی در سطح کشور تحت عنوان کانون تجمع معتادان متجاهر وجود ندارد.

کاکاوند ادامه داد: ممکن است معتادان متجاهر به‌صورت پراکنده در برخی نقاط همچنان حضور داشته باشند که اجرای این طرح‌ها استمرار دارد و قطعاً تا رسیدن به وضعیت مطلوب، موضوع معتادان متجاهر و دستگیری خرده‌فروشان را ادامه خواهیم داد.

کاهش ورود به تجاهر با متلاشی شدن کانون‌های تجمع

وی با اشاره به نتایج رصدهای انجام‌شده درباره وضعیت معتادان متجاهر گفت: واقعیت امر این است که ورود به تجاهر در بحث اعتیاد نسبت به گذشته کمتر شده است؛ علت آن هم این است که کانون‌ها متلاشی شده‌اند و معمولاً دیگر جایی برای پرسه‌زدن معتادان متجاهر که گاهی از شهرها و مراکز استان‌ها به تهران می‌آمدند، وجود ندارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در پاسخ به این موضوع که با از بین رفتن نقاط استقرار و کانون‌های تجمع، چه اتفاقی برای معتادان متجاهر جمع‌آوری‌شده افتاده است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این معتادان در مراکز نگهداری هستند و آمار آنها نیز مشخص است. بخشی از این افراد نیز در این مراکز، موضوع مهارت‌افزایی و اشتغال را دنبال می‌کنند.

مهارت‌آموزی و اشتغال؛ روزنه امید برای بازگشت معتادان

کاکاوند افزود: ما در گذشته روزنه امیدی برای برگشت معتادان کمتر داشتیم، اما اکنون با همکاری دستگاه‌ها و تلاشی که در این حوزه صورت می‌گیرد، این روزنه امید واقعاً بیشتر شده است. معتادان متجاهر امیدوار به برگشت هستند و مهارت‌های گذشته خود یا مهارت‌هایی را که هم‌اکنون در مراکز نگهداری به دست می‌آورند، در راستای اشتغال به کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بعد از اینکه این افراد ترک کردند و مهارت لازم را در مراکز نگهداری کسب کردند، یا اگر مهارتی از قبل داشته باشند، می‌توانند وارد بازار کار شوند. این شرایط تا حدودی برای آنها تسهیل شده و همین موضوع باعث شده است که حضور معتادان متجاهر واقعاً کمتر شود.

کشف ۲۵۰ تن مواد مخدر در ۶ ماه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با افرادی که به‌عنوان قاچاقچی مواد مخدر فعالیت می‌کنند، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، قریب به ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر کشفیات داشتیم که نسبت به سال گذشته چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش کشفیات انواع مواد مخدر را شاهد هستیم.

کاکاوند در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش کشفیات به معنای افزایش ورود مواد مخدر به کشور است یا ناشی از افزایش اقدامات پلیس است، اظهار کرد: فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی ما نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بود و همین موضوع باعث شد افزایش کشفیات را در طول شش ماهه داشته باشیم.

دستگیری بیش از ۷ هزار قاچاقچی و توقیف ۸ هزار خودرو

وی درباره سایر اقدامات در زمینه توقیف و مصادره اموال قاچاقچیان نیز گفت: در رابطه با همین بحث کشفیات، بالغ بر ۷ هزار نفر از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان عمده مواد مخدر نیز دستگیر شدند و قریب به ۸ هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین نیز از قاچاقچیان توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا افزود: در کنار برخوردی که با قاچاقچیان انجام شد، موضوع بسیار مهم، ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان است که در شش ماهه اول امسال چیزی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان شناسایی و توقیف شد.

هشدار پلیس درباره عادی‌سازی مصرف مواد مخدر میان جوانان

کاکاوند در ادامه درباره مصرف مواد مخدر در میان جوانان و چالش عادی‌سازی مصرف اظهار کرد: یکی از چالش‌های خیلی جدی حوزه مواد مخدر، عادی‌سازی مصرف در بین جوانان است.

وی در توصیه به جوانان و خانواده‌ها گفت: در بحث مواد مخدر، آنچه برای جوانان معمولاً شایع است، مصرف «گل» است که بیشتر در بین نوجوانان و جوانان مطرح است. آنچه ما بر آن تأکید می‌کنیم، مراقبت خانواده‌ها و همچنین خود جوانان است تا فریب کسانی را که به عناوین مختلف و بعضاً با ایجاد شک و شبهه می‌گویند این مواد اعتیادآور نیست، نخورند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا افزود: این موضوع در مورد مکمل‌ها نیز اتفاق می‌افتد و افراد عنوان می‌کنند که مشکلی ایجاد نمی‌کند. خانواده‌ها و خود جوانان باید در این زمینه مراقبت کنند و اگر موارد مشکوکی دیدند، می‌توانند به پلیس اطلاع دهند تا موضوع پیگیری شود.

کشف ۴۲۰ هزار قرص حاوی مواد صنعتی و شیشه

کاکاوند در ادامه درباره یکی از روش‌های فریبنده فروشندگان مواد مخدر برای فروش و توزیع این مواد تحت عنوان داروهای لاغری و مکمل‌های ورزشی اظهار کرد: یکی از رصدهایی که همکاران ما هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی دنبال می‌کنند، بحث داروهایی است که تحت عنوان لاغری از آنها یاد می‌شود.

وی افزود: در طول 6 ماهه امسال، همکاران ما با اقدامات ویژه‌ای که انجام دادند، چندین کارگاه را شناسایی کردند و چندین باند را نیز در این حوزه شناسایی و مورد ضربه قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: بالغ بر ۴۲۰ هزار انواع قرص که عمدتاً حاوی مواد صنعتی و شیشه بودند، کشف شد و برای این افراد پرونده تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای کاهش تقاضای مواد مخدر

کاکاوند درباره نقش دستگاه‌های متولی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و کاهش تقاضا نیز گفت: دستگاه‌های متعددی بر اساس قانون باید در این زمینه به پلیس کمک کنند؛ چه در حوزه فرهنگ‌سازی برای اینکه مصرف مواد انجام نشود و خانواده‌ها مراقبت‌های ویژه داشته باشند و چه در حوزه‌های درمانی، به‌ویژه درباره افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند و اگر به آنها به‌عنوان یک بیمار نگاه کنیم، دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت و بهزیستی و سایر نهادهای متولی باید کمک کنند.

وی افزود: امروز اگر ما موفقیتی در بحث معتادان متجاهر و کاهش تقاضا داشته‌ایم، قطعاً حاصل همکاری بین دستگاه‌هایی است که مسئولیت این امر را بر عهده دارند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: پلیس یکی از دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه است و انصافاً در طول این چند سال همه دستگاه‌ها در بحث ظرفیت‌سازی و در بحث نگهداری معتادان متجاهر به پلیس کمک کرده‌اند و آثار آن را امروز در سطح جامعه شاهد هستیم.

استفاده پلیس از هوش مصنوعی برای مقابله با قاچاقچیان

کاکاوند در ادامه درباره روش‌های جدید قاچاق مواد مخدر و تغییر مسیرهای ترانزیتی اظهار کرد: امروزه روش‌های فریب و ورود جدید به شکل‌های مختلف نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده است و قاچاقچیان به هر شکلی تلاش می‌کنند مواد مخدر را وارد کشور کنند و به نوعی به عمق کشور و مرکزیت کشور برسانند.

وی افزود: آنچه ما در گذشته کار می‌کردیم، به هر حال با روش سنتی بود، اما با تلاشی که در این حوزه صورت گرفته، شاهد به‌کارگیری هوش مصنوعی و روش‌های ویژه و همچنین به‌کارگیری فناوری‌های جدید در این عرصه هستیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: خوشبختانه با این روش‌ها توفیقات بسیار بزرگی در بحث شناسایی و دستگیری قاچاقچیانی که واقعاً حرفه‌ای بودند در سطح کشور داشته‌ایم.

ضربه به باندهای حرفه‌ای مواد مخدر در جریان جنگ

کاکاوند درباره تأثیر شرایط جنگی بر فعالیت پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار کرد: ما شرایط جنگی را پشت سر گذاشتیم و در یک سال و نیم گذشته سه دوره جنگ را تجربه کردیم؛ یکی جنگ ۱۲ روزه، یکی قائله دی‌ماه و دیگری جنگ ۴۰ روزه و جنگ رمضان.

وی افزود: اگرچه ما مأموریت تأمین امنیت را بر عهده داشتیم، اما به‌طور ویژه بحث مبارزه با مواد مخدر را نیز همکاران ما دنبال کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: بیشترین کاری که در این عرصه صورت گرفت، بحث اشراف اطلاعاتی ما بر قاچاقچیان اصلی بود. چندین باند حرفه‌ای که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتند، اتفاقاً در زمان جنگ زمین‌گیر شدند و مورد ضربه قرار گرفتند.

انهدام باند کوکائین در اوج بمباران‌ها

کاکاوند گفت: به‌عنوان نمونه، یک باند فعال در امر کوکائین را داشتیم که در فروردین‌ماه و در اوج بمباران‌هایی که صورت می‌گرفت، در رصد اطلاعاتی همکاران ما قرار گرفت، شناسایی شد و مورد ضربه واقع شد و این باند کاملاً متلاشی شد.