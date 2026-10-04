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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

راه‌اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب

راه‌اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب

همزمان با هفته انتظامی، سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن هفته انتظامی و در راستای گسترش خدمات غیرحضوری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های طلاب حوزه علمیه، سامانه هوشمند صدور معافیت تحصیلی طلاب حوزه‌های علمیه در بستر اینترنت راه‌اندازی شد.

در فرایند صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب، متقاضی پس از ثبت اولیه درخواست معافیت تحصیلی در حوزه علمیه محل تحصیل، می‌بایست با ورود به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و انتخاب درگاه خدمات الکترونیک، وارد سامانه سخا شده و با تایید درخواست معافیت تحصیلی حوزوی، از صدور معافیت تحصیلی خود مطلع و در صورت نیاز پرینت برگ معافیت تحصیلی را دریافت کند.

کد مطلب 6967101

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