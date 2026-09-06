سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابلهای برق پشت کنتور منازل و باغهای سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و فنی، هویت سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی و کسب دستور قضایی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف کردند و متهم در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کرد.
وی با توصیه به شهروندان برای افزایش ضریب امنیت منازل و باغها گفت: نصب دوربین مداربسته و تجهیزات حفاظتی مناسب، نگهداری کابلها و تجهیزات برق در محلهای امن و دور از دید سارقان و اطمینان از بسته بودن درها و پنجرهها و فعال بودن سیستمهای حفاظتی هنگام ترک محل، میتواند در پیشگیری از سرقت مؤثر باشد.
سرهنگ کاکاوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا خودروهای مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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