کشف یک تن «گل» و ۲۵۰ لیتر مشروبات الکلی در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور دستورات قاطع قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب اسدآباد و با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و عملیاتی از سوی عوامل انتظامی و ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، شناسایی و انهدام یک شبکه توزیع مواد مخدر و اقلام ممنوعه در دستور کار قرار گرفت.

ماموران انتظامی پس از پایش‌های تخصصی و رصد تحرکات متهمان در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند مقدار یک تن مواد مخدر از نوع «گل» را به همراه بیش از ۲۵۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز کشف و ضبط کنند.

در جریان این عملیات ۵ نفر از عوامل اصلی دستگیر شدند که پس از انتقال به مقر انتظامی و تشکیل پرونده قضایی متهمان برای سیر مراحل قانونی و صدور قرار متناسب در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

این اقدام در چارچوب طرح‌های مستمر مبارزه قاطع با سوداگران مرگ پیشگیری از شیوع آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت روانی و عمومی شهروندان در شهرستان اسدآباد اجرا شده است.