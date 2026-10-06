جنایت هولناک دشمن سعودی در حجه یمن؛ بیماران قلبی نبینند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، المسیره یمن از جنایت هولناک سعودی در استان حجه یمن پرده داشت.

المسیره صحنه های تکان دهنده و هولناکی از جنایتی که در منطقه حرض در استان حجه از سوی دشمن سعودی رقم زده شده، پخش کرد.

از سوی دیگر انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن از زخمی شدن سه نفر از جمله یک کودک در حمله هوایی سعودی به منطقه صاله در استان تعز خبر داد.

جنگده های سعودی در ۶ نوبت مناطق علی العمری و باب المندب در ذوباب و در سه نوبت حیفان را بمباران کردند.

همچنین دقایقی قبل صعده در شمال یمن نیز از سوی جنگنده های سعودی بمباران شد.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین در یمن گزارش داد که در پی حملات هوایی عربستان به مناطق مرزی استان‌های صعده و حجه، ۷ نفر شهید و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

عربستان همچنین با موشک، مزارع و منازل شهروندان را در شهرستان‌های سحار و ساقین در استان صعده هدف قرار داد.