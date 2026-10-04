به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌پست، آتش‌سوزی در منطقه‌ای پوشیده از بوته‌زار در کوهستان‌های شمال‌شرقی سانتا کلاریتا در ایالت کالیفرنیا، به حدود ۴۰۵ هکتار گسترش یافت و صدور دستور تخلیه را در بعدازظهر شنبه به دنبال داشت.

آتش‌سوزی «بوکه» حدود ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر در نزدیکی جاده بوکه کنیون و جاده کواری در جنگل ملی آنجلس آغاز شد.

بر اساس گزارش «واچ دیوتی»، آتش در ابتدا در میان پوشش بوته‌ای سبک تا متوسط به سمت شمال در حال گسترش بود و با سرعتی متوسط پیشروی می‌کرد و سازه‌های موجود در منطقه را تهدید می‌کرد.

مساحت آتش‌سوزی ظرف چند دقیقه به حدود ۸ هکتار رسید و کمتر از یک ساعت بعد، به حدود ۴۰ هکتار افزایش یافت.

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی کالیفرنیا، مساحت آتش‌سوزی تا حدود ساعت ۴:۵۲ بعدازظهر به حدود ۲۸۷ هکتار رسید.

در پی گسترش سریع آتش، دستور تخلیه برای دو منطقه صادر شد. همچنین نیروهای آتش‌نشانی و هواپیماهای آب‌پاش و بالگردها برای مهار آتش وارد عملیات شدند.

مقام‌های محلی اعلام کردند که سازه‌ها و خطوط انتقال برق در معرض خطر قرار گرفته‌اند و جاده بوکه کنیون نیز در محدوده آتش‌سوزی بسته شد.

تصاویر منتشرشده از منطقه، ستون عظیمی از دود را نشان می‌داد که بر فراز کوهستان‌های شمال‌شرقی سانتا کلاریتا به آسمان برخاسته بود.

علت وقوع این آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است و مسئولیت رسیدگی به این حادثه بر عهده سازمان جنگل‌های آمریکا قرار دارد.