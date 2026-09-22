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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

اف ۱۶ ارتش آمریکا در آلمان سقوط کرد

اف ۱۶ ارتش آمریکا در آلمان سقوط کرد

رسانه‌ها از سقوط یک فروند اف-۱۶ ارتش آمریکا در آلمان خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی ال، یک فروند جنگنده اف-۱۶ ارتش آمریکا بعدازظهر امروز سه‌شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی اشپانگدالم، واقع در منطقه ایفل آلمان سقوط کرد.

روزنامه تریریشر فولکس‌فروند با استناد به اطلاعات چندین منبع محرمانه، این حادثه را گزارش داد.

گفته می‌شود این سانحه در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده، جایی که یک اسکادران اف-۱۶ مستقر است، رخ داد.

طبق گزارش‌های اولیه، خلبان هنگام وقوع حادثه در تلاش برای فرود بود.

تا کنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این باره رسانه ای نشده است.

کد مطلب 6955400

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    نظرات

    • یونس IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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      مرگ بر آمریکا

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