سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا ۲ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک فروند بالگرد امداد پزشکی شامگاه چهارشنبه در آب‌های نزدیک جزیره کاتالینا در ایالت کالیفرنیای آمریکا سقوط کرد که در پی آن ۲ نفر جان باختند. ۲ نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند و جست‌وجو برای یافتن یک سرنشین مفقود ادامه دارد.

مقام‌های آتش‌نشانی لس‌آنجلس اعلام کردند نیروهای امدادی اندکی پیش از ساعت ۲۰ چهارشنبه پس از دریافت گزارش سقوط بالگرد به محل اعزام شدند و چهار نفر از سرنشینان را از آب خارج کردند. دو نفر از آنها در محل حادثه جان باختند و دو نفر دیگر در وضعیت پایدار به بیمارستان‌ منتقل شدند.

بر اساس اعلام مقامات محلی، این بالگرد اندکی پس از برخاستن از جزیره کاتالینا سقوط کرده است. بالگرد در عمق حدود ۷۳ متری آب و در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری از ساحل لس‌آنجلس قرار دارد.

سازمان ملی ایمنی حمل‌ونقل آمریکا نیز اعلام کرده است که تحقیقات درباره علت سقوط بالگرد را آغاز کرده است. گارد ساحلی آمریکا، آتش‌نشانی و نیروهای کلانتری لس‌آنجلس نیز در عملیات جست‌وجو و امدادرسانی مشارکت دارند.