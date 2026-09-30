سردار مسعود قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کارکردهای دوران سربازی اظهار کرد: خدمت مقدس سربازی برای جوانان علاوه بر انجام یک وظیفه قانونی، فرصتی برای کسب تجربه و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، انضباط و خودباوری است.

وی افزود: جوانان در دوران خدمت با تجربه‌های مختلفی مواجه می‌شوند که می‌تواند در ادامه مسیر زندگی آنان اثرگذار باشد و بخشی از مهارت‌های مورد نیاز برای حضور در جامعه را در این دوره به دست آورند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به نقش سربازان در مأموریت‌های نیروهای مسلح تصریح کرد: سربازان در کنار نیروهای کادر در حوزه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، فرهنگی و خدماتی فعالیت می‌کنند و بخشی از مسئولیت‌های مجموعه‌های نیروهای مسلح بر عهده آنان است.

سردار قنبری خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش دارند روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و دفاع از میهن را در میان نسل جوان تضعیف کنند، اما جوانان ایرانی در بزنگاه‌های مهم نشان داده‌اند که برای دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم آمادگی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و تربیتی دوران سربازی گفت: باید از ظرفیت این دوره برای ارتقای مهارت‌های فردی، اجتماعی و حرفه‌ای جوانان استفاده کرد و شرایطی را فراهم آورد که سربازان در کنار انجام وظایف سازمانی، برای ورود موفق‌تر به عرصه‌های اجتماعی و شغلی نیز آمادگی پیدا کنند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت تکریم سربازان تأکید کرد و گفت: توجه به مسائل رفاهی، آموزشی و معنوی سربازان باید در دستور کار فرماندهان و مسئولان قرار داشته باشد و شأن و جایگاه آنان مورد توجه قرار گیرد.

سردار قنبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرباز اظهار کرد: شهدای سرباز نمونه‌هایی از ایثار، غیرت و فداکاری هستند و نسل جوان امروز باید با شناخت مسیر و آرمان‌های این شهدا، فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری را در جامعه تداوم بخشد.

وی در پایان با تبریک روز سرباز به تمامی سربازان نیروهای مسلح افزود: از تلاش‌ها و مجاهدت‌های سربازان در عرصه‌های مختلف قدردانی می‌کنیم و امیدواریم دوران خدمت برای آنان همراه با تجربه‌اندوزی، مهارت‌آموزی، معنویت و موفقیت باشد.