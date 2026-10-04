به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی صبح یکشنبه در دیدار با استاندار همدان به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: در راستای تقویت بنیه آموزشی فراجا مدرسه منطقه‌ای پلیس با هدف پوشش استان‌های همدان، لرستان، مرکزی، کردستان، ایلام و کرمانشاه در همدان راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی برای این پروژه، افزود: هزینه مورد نیاز برای ساخت این مرکز آموزشی از محل مولدسازی و تهاتر املاک انتظامی تامین خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین با دعوت از مشارکت خیران در این پروژه خواستار همکاری شورای آموزش و پرورش استان برای تسریع در روند صدور مجوزهای لازم شد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت رفاه و معیشت کارکنان فراجا از آغاز عملیات ساخت یک هزار واحد مسکونی سازمانی در این استان خبر داد و بیان کرد: امیدواریم این پروژه‌های مسکن ظرف مدت ۲ سال به بهره‌برداری کامل برسند.

سردار نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های عملیاتی پلیس اشاره کرد و گفت: با ورود به‌موقع و اقتدار ماموران انتظامی پنج سارق حرفه‌ای از جمله ۲ سارق احشام در عملیات‌های ضربتی زمین‌گیر شدند.

وی با بیان اینکه برقراری امنیت و آرامش، بزرگ‌ترین افتخار مجموعه فراجا است، تصریح کرد: امنیت امروز حاصل جان‌فشانی نیروهای پلیس است و نیروهایی که حتی در شرایط سخت و فشارهای دشمن از تامین امنیت کشور لحظه‌ای عقب‌نشینی نکرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به تداوم تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس خاطرنشان کرد: با وجود هدف قرار گرفتن برخی زیرساخت‌های پلیس از جمله مرکز ۱۱۰ توسط دشمن در جریان جنگ ۴۰ روزه با تدابیر انجام شده ارتباط مردم با پلیس در کمتر از نیم‌ساعت برقرار شد و در ۲۴ ساعت بیش از ۲۰ هزار تماس مردمی پاسخ‌دهی شد.

وی در پایان با اشاره به آمار عملیات‌های انتظامی در ۶ ماهه نخست امسال، ادامه داد: انجام هفت هزار ماموریت در حوزه مبارزه با مواد مخدر، عملیات‌های پلیس امنیت اقتصادی، مقابله با کالای قاچاق، برخورد با اراذل و اوباش و مدیریت ترافیک و تصادفات از جمله اقدامات مهمی بوده که در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی استان به اجرا درآمده است.