به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، در گفتگو با خبرگزاری رویترز با طرح این ادعا که کی‌یف در حملات خود به روسیه «اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار نخواهد داد»، تهدید کرد که در پاسخ به سیاست جدید مسکو مبنی بر انجام حملات هوایی با هدف مجبور کردن ساکنان کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین به ترک شهرها، حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را تشدید خواهد کرد.

زلنسکی در این گفتگو افزود: ما باید با هر روشی که می‌توانیم به حملات آن‌ها به بخش انرژی خود پاسخ دهیم؛ ما باید به بخش انرژی آن‌ها پاسخ دهیم. اول از همه، پالایشگاه‌های نفت را هدف قرار می‌دهیم، زیرا آن‌ها منبع تأمین پول برای پیشبرد این جنگ هستند.

زلنسکی مدعی شد که سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین به اسنادی دست یافته‌اند که ثابت می‌کند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، سیاست جدیدی را برای انجام حملات گسترده‌تر علیه اهداف غیرنظامی پیش از فرا رسیدن فصل زمستان اتخاذ کرده است.

زلنسکی انگیزه اصلی این تغییر سیاست را «تمایل پوتین به نشان دادن خود به عنوان یک فرد قدرتمند» دانست و مدعی شد که نیروهای اوکراینی در حمله متقابل با نام رمز «ویوالدی»، موفق شدند کنترل حدود ۱۴۰ کیلومتر مربع از منطقه دونباس در شرق اوکراین را بازپس بگیرند؛ منطقه‌ای که روسیه برای دستیابی به هرگونه توافق صلح، کنترل کامل بر آن را شرط کرده است.

ترامپ ماه گذشته از اوکراین خواسته بود از حمله به تأسیسات نفتی روسیه خودداری کند و گفته بود که این کار منجر به افزایش قیمت جهانی دیزل می‌شود.

پایتخت اوکراین هفته گذشته تحت حملات پی‌درپی پهپادی و موشکی روسیه به تأسیسات انرژی، ارتباطات و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی قرار گرفت. روسیه همچنین برای اولین بار پل‌ روی رودخانه دنیپرو را که شرق و غرب کی‌یف را به هم متصل می‌کند، مورد هدف قرار داد.