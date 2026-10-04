به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین، امروز یکشنبه ادعا کرد: روسیه هم‌زمان با حضور صدراعظم آلمان در کی یف، با پهپاد به ما حمله کرد. روسیه با تمام توان خود علیه ما می‌جنگد؛ نه صرفاً برای اشغال اوکراین، بلکه برای اعمال سلطه بر اروپا.

رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد: آلمان در حوزه انرژی و تولید پهپاد به ما کمک خواهد کرد تا توانمندی‌ هایمان را در مقابله با روسیه تقویت کنیم. ما باید برای ایجاد یک سامانه دفاع موشکی جهت حفاظت از اوکراین و اروپا، به‌ سرعت اقدام کنیم. ما در دوره پیش‌رو، خرید تسلیحات آلمانی را افزایش خواهیم داد.

ولودیمیر زلنسکی سپس ادعا کرد: ما ۱۵ توافق‌نامه و سند همکاری امنیتی و دفاعی با آلمان امضا کرده‌ایم که ارزش آن‌ ها بیش از ۸ میلیارد دلار است. پهپادهای رهگیر کارایی خود را در جنگ علیه روسیه به اثبات رسانده و با دقت بالا به اهداف خود اصابت کرده‌اند!

وی سپس ادعا کرد که آمریکا می‌خواهد تا پایان اکتبر مذاکرات سه‌ جانبه‌ای با روسیه و اوکراین برگزار کند.