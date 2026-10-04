مقام روس: اوکراین دنبال ضربه به منافع روسیه در آفریقا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر وینوکوف» رئیس مرکز تحلیل و ارزیابی نظامی ـ دیپلماتیک روسیه از افزایش فعالیت‌های خرابکارانه اطلاعات نظامی اوکراین در قاره آفریقا خبر داد.

به گفته وینوکوف، از سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین (گور)، آفریقا را به‌عنوان عرصه‌ای کلیدی برای وارد کردن آسیب به منافع نظامی و اقتصادی روسیه در نظر گرفته است.

وی افزود این فعالیت بدون به‌کارگیری مستقیم یگان‌های منظم نیروهای مسلح اوکراین انجام می‌شود و ابزار اصلی اجرای این راهبرد، برقراری تماس با گروه‌های مسلحی بوده است که در منطقه با ساختارهای وابسته به روسیه مقابله می‌کنند. همچنین شهروندان اوکراینی دارای سابقه خدمت در ارتش‌های خارجی یا شرکت‌های نظامی خصوصی با نیروهای مسلط به زبان‌های فرانسوی و عربی، برای مشارکت در مأموریت‌های برون‌مرزی به کار گرفته می‌شوند.

وینوکوف همچنین اشاره کرد که در میان افراد به‌کارگرفته‌شده، افرادی با اسناد هویتی دوگانه از جمله افرادی با گذرنامه‌های فدراسیون روسیه نیز دیده می شوند.

پیشتر، «الکساندر کوسمدمیانسکی» سفیر روسیه در سودان جنوبی گفته بود که سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین به شکل گسترده در کشورهای آفریقایی حضور فعال دارند. وی خاطرنشان کرد که روسیه با تبدیل شدن کشورهای آفریقایی به عرصه رویارویی مخالف است.