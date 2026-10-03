به گزارش خبرگزاری مهر، «مارتا کاس» کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» اعلام کرد عضویت اوکراین در این اتحادیه در اول ژانویه ۲۰۲۷، تاریخ مورد نظر ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: «تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۷ توسط رئیس‌جمهور زلنسکی تعیین شده است. عضویت در اتحادیه اروپا بر اساس اصل شایستگی انجام می‌شود و روشن است که عضویت در این تاریخ ممکن نیست.»

کاس تأکید کرد که اوکراین در روند عضویت از امتیاز یا تخفیف ویژه‌ای برخوردار نخواهد شد و باید معیارها و اصلاحات مورد نیاز اتحادیه اروپا را رعایت کند.

کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در عین حال گفت جنگ اوکراین شرایط ژئوپلیتیکی اروپا را تغییر داده و گسترش اتحادیه اروپا بار دیگر به یک اولویت تبدیل شده است.

کاس ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری میلادی تعداد بیشتری از فصل‌های مذاکرات عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا گشوده شود.

وی همچنین تأکید کرد که روند ادغام تدریجی اوکراین جایگزین عضویت کامل این کشور نخواهد شد و برای عضویت، میان‌بری وجود ندارد.