اذعان زلنسکی به ناتوانی اوکراین در مقابل تهاجم پهپادی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهوری اوکراین در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال تایمز» اذعان کرد این کشور در تولید پهپادهای رهگیر برای مقابله با پهپادهای روسی با کمبود موتور مواجه است.

زلنسکی گفت اوکراین موتورهای زیادی برای پهپادهای رهگیر وارد می‌کند و بخشی از موتورهای مورد نیاز را نیز در داخل تولید می‌کند، اما حجم تولید داخلی و واردات برای پاسخگویی به نیازها کافی نیست.

وی کمبود موتور را یکی از موانع اصلی توسعه و افزایش تولید پهپادهای رهگیر دانست و گفت اوکراین در حال آزمایش پنج مدل از این پهپادهاست.

رئیس‌جمهوری اوکراین افزود این کشور قصد دارد تا پایان اکتبر حدود ۴۰۰ فروند از یکی از مدل‌های پهپادهای رهگیر را تولید کند، در حالی که چهار مدل دیگر همچنان در مرحله آزمایش قرار دارند.